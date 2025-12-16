A Házasság első látásra sztárja felháborodott exneje videóján: „Nem vagyunk együtt, semmi közöm hozzá”

A Házasság első látásra 3. évadában Varga Sanya és Fűzfa Rita is összeházasodtak, bár a kapcsolatuk cseppet sem volt zökkenőmentes. A viszonyuk azóta sem sokat változott, és annak ellenére, hogy Sanya a végső döntésnél igent mondott a folytatásra, ahogy a felesége és a nézők érezték, ez nem volt teljesen megfontolt és őszinte, amit most Sanya is megerősített. A napokban azonban Rita közzétett egy videót, amin úgy látszik, az exférj puszta kedvességből furikázza egykori hitvesét, így persze a találgatások is rögtön beindultak, hogy talán a kísérlet után összejöhettek. A Házasság első látásra Sanyája most a Borsnak mesélt az ominózus felvételről, és végre tiszta vizet öntött a pohárba, azzal kapcsolatban, hogy mi van közöttük.
Mint kiderült, Rita és Sanya kapcsolata a műsor óta sem változott, így szó sincs arról, hogy a 60 éves szívtipró ebédelni hívta volna exfeleségét.
„Először is, ez egy két hónapos videó, látszik is, hogy még sokkal jobb idő volt, tehát nem a napokban készült. Emellett csak azért voltunk együtt, mert a műsorral kapcsolatban volt egy kötelező közös programunk, és ő kérdezett rá, hogy nem mennék-e el érte a szalonhoz, ahol dolgozik. Persze beleegyeztem, nem csináltam ebből gondot, majd utána vissza is vittem a munkahelyére” – kezdte a Borsnak Sanya.
Aztán a visszafele úton történt, hogy egyszer csak előkapta a telefont, és videózni kezdett, miközben én vezettem. Csak arra lettem figyelmes, hogy azt mondta, meghívtam ebédelni, amiről szó sem volt, úgyhogy azonnal tiltakozni kezdtem, és persze nem azért, mert nem tudnék kifizetni neki egy ebédet, hiába utalt ilyesmire a műsorban is, csak egyszerűen nem akarok
– részletezte.
A TV2 sztárja azt is elárulta, hogy a műsorbeli szakításukkal a kapcsolatuk végleg véget ért, és Sanya még barátként sem tekint exére.
Nekem Rita pont olyan ember már, mint egy távoli ismerős, vagy talán még annyi sem, tehát nem vagyunk együtt, semmi közöm hozzá. És amennyi beszólást kaptam tőle a kamerák előtt és azokon kívül is, az nekem pont elég volt. Nincs szükségem ilyen barátra sem
– tisztázta.
„Nem is értem, mi volt a célja azzal, hogy ezt most osztotta meg, de azoknak, akik azt írják, hogy a kezelések miatt most már jobban tetszik Rita, üzenném, hogy egyrészről amikor igent mondtam, ezek még sehol sem voltak, másrészről pedig semmi sem változott közöttünk, már nem is beszélünk egymással” – tette még hozzá a Házasság első látásra 2025-ös évadának sztárja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.