Curtis rendesen visszavágott a mindig fanyalgó Lilunak

Lilu nem sokáig titkolta, mit gondol a készülő Curtis-filmről, szokásához híven azonnal ment az Instagramra, hogy jól megmondja a magáét, anélkül, hogy bárki kérte volna. A műsorvezető szarkasztikus hangvételben kommentálta a hírt, válaszul a híres rapper sem maradt csendben. Curtis pedig gyorsan érkezett a válasszal, és a múltból előhúzott botrányos videóval megmutatta, hogy pont Lilunak nem kéne magas lóról észt osztania.
A Jimy J. Hollywood rendezésében készülő CURTIS – A legismertebb senki című dokumentumfilm a rapper életének mélyebb rétegeit mutatja be. A film fókuszában nem csupán a hírnév áll, hanem Curtis személyes küzdelmei is: a függőségekkel, a veszteségekkel és az önazonosság keresésével töltött időszak. A dokumentumfilm végigköveti a rapper karrierjének csúcsait és mélypontjait egyaránt. A Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága 120 millió forint támogatást szavazott meg a produkcióhoz, ami hallatán Lilu gyorsan reagált egy Instagram-sztoriban, mert nyilván az ő kommentárja nélkül nem világ a világ.
A műsorvezető a megszokott gúnyos stílusát használva írta:
Alig várom… Muri Enikő készüljön, Krasznahorkai pedig türelmesen várjon
– miközben Curtis egyik dalát, a Pezsgő Kaviár Kurvák című számot választotta aláfestő zenének.
Lilu, azaz Kovalcsik Ildikó szavai hamar eljutottak Curtishez, aki saját közösségi felületén válaszolt a műsorvezetőnek.
Drága Lilukám, nekem te ne
– fűzte hozzá a rapper egy régi felvételhez, amely Lilu zenetévés időszakából származik.
A videón a műsorvezető adáson kívül káromkodik, miközben mindkét középső ujját felmutatja. Curtis ezzel egyértelműen jelezte, hogy nem hagyja szó nélkül a szarkasztikus megjegyzéseket, főleg olyantól nem, akinek az említett káromkodós videója több mint 100 ezer megtekintésnél jár. Vagyis hiába akart valakit a kemény nyelvezetű dala miatt gúny céltáblájává tenni, amikor ő maga is híres egy hasonló "alkotás" miatt.
