Dalban mondtak nemet a háborúra: Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlések legmeghatóbb pillanatai

Az elmúlt hetek Háborúellenes Gyűlései nemcsak erős közéleti üzeneteket, hanem felejthetetlen zenei pillanatokat is hoztak. Curtis és Radics Gigi több ikonikus magyar slágert, valamint egy népdalt is újragondolt, míg egy különleges alkalommal Radics Gigi Nyerges Attilával, az Ismerős Arcok frontemberével állt színpadra. A dalok minden helyszínen a béke, az összetartozás és az otthon biztonságának fontosságát közvetítették – sokszor könnyeket csalva a közönség szemébe.
Curtis és Radics Gigi közös útja az október 23-ai állami ünnepség után indult el igazán, amikor feldolgozták Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság vándorait. A produkció néhány nap alatt több milliós nézettséget ért el, és hamar a Háborúellenes Gyűlések egyik zenei jelképévé vált. A dalt később az összes rendezvényen előadták.
Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett. Bevallom, magam sem hittem volna, hogy az október 23-ai ünnepség ekkora siker lesz, de nagyon boldog vagyok
– mondta korábban Curtis a Borsnak.
A rapper azt is elmondta, hogy szerinte miért rezonált ennyire a feldolgozás a közönséggel:
„Pár nap alatt több milliós nézettsége lett a Szabadság vándorai feldolgozásnak, ami úgy gondolom, annak köszönhető, hogy igényesen nyúltunk hozzá és át is ment az üzenet, amit szerettünk volna vele közvetíteni.”
A győri Háborúellenes Gyűlésen a Szabadság vándorai mellett újabb közös produkcióval is színpadra lépett Radics Gigi és Curtis. Ezúttal a Szeretni valakit valamiért című slágert dolgozták fel, amely a békés, biztonságos élet értékére irányította a figyelmet.
„A Szeretni valakit valamiért című gigasláger átdolgozását választottuk. Most egy kicsit más nézőpontból közelítettem a dalhoz, mint a Demjén-sláger esetében. Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…”– fogalmazott akkor Curtis.
Be kell valljam, hogy nem igazán próbáltunk Gigivel, elég jól működünk együtt, úgyhogy nem is volt rá szükség
– tette hozzá.
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés egyik legnagyobb meglepetése Radics Gigi és Nyerges Attila közös produkciója volt. A Nélküled című dal generációkat összekötő üzenete különösen erősen hatott a békepárti eseményen. Amikor felcsendült a refrén, a több ezres tömeg együtt énekelt az előadókkal, és a dal új értelmezést kapott: a szeretet, az összefogás és az egymás iránti felelősségvállalás himnuszává vált. A produkció Orbán Viktor kerekasztal-beszélgetése után hangzott el, mintegy érzelmi lezárásként, és sokak számára az este legemlékezetesebb pillanata lett.
A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Curtis és Radics Gigi ismét meglepték a közönséget. A jól ismert Szabadság vándorai mellett ezúttal az Elindultam szép hazámból című népdalt gondolták újra. A dal üzenete különösen aktuális volt: fájdalmasan mutatta meg, mit jelent az, amikor valaki kénytelen elhagyni a hazáját, mert az már nem jelent biztonságot.
„Egy nagyon szép népdalt kaptunk meg Gigivel, hogy gondoljuk újra. Eleve a mondanivalója az eredeti dalnak is pont arról szól, hogy el kell hagynia valakinek a hazáját, mert már nem biztonságos, és azzal a honvággyal, ami felgyülemlik benne, hogyan birkózik meg, és éppen mik kavarognak a lelkében, a szívében. Írtam hozzá egy rapbetétet, mint a többihez is” – árulta el a Borsnak Curtis, akinek a dalszöveg megszületése ezúttal különösen ösztönös volt:
„Az, hogy megvan a gerince a szövegnek, az nekem nagyon segít abban, hogy mi legyen a folytatása az én szövegemnek. Ezek gyönyörű dalok, gyönyörű sorok, igazából tényleg könnyen megvan. Alapból, ha nulláról kell írnom egy dalt, az is könnyen megvan, nemhogy így, hogy van már miből kiindulni. Ebben is Sárközi Lali hegedül, Gigi meg olyat énekel, hogy kisüt a Nap.”
A december 20-ai szegedi Háborúellenes Gyűlésen Radics Gigi és Curtis egy 1985-ös EDDA-slágert, az Ünnep című dalt adta elő. A dal hangulata és üzenete minden jelenlévő szívébe markolt, s sokan együtt énekelték a sorokat Gigivel.
Pataky Attila, az EDDA frontembere így értékelte a produkciót:
Hallottam a dalt, nagyon tetszett, beletették azt a munkát, amit kellett, Gigi hangja egyenesen éteri. Felöltöztették a dalt, ami olyan lett, mint egy karácsonyfa, méltó az ünnep hangulatához. Ezer áldásomat küldöm a nemzetre és a mai napra kifejezetten Szegedre. Az Ünnep ma azt üzente, hogy a szeretet asztalánál ma mind egyszerre helyet foglalhatunk.
Az idei utolsó Háborúellenes Gyűlés záróakkordjaként Radics Gigi újra színpadra állt, méghozzá több gyerekkórus kíséretében, ami csodálatos, ünnepi hangulatot teremtett a rendezvény végére.
A Háborúellenes Gyűlések zenei pillanatai egyértelműen megmutatták: a dalok képesek közösséget teremteni, érzelmeket felszínre hozni, és kimondani azt, amit sokan éreznek. Legyen szó ikonikus slágerekről vagy egy népdal újragondolásáról, az előadók minden alkalommal a béke és az összefogás üzenetét erősítették – dalról dalra, városról városra.
