Szabó Zsófi már beszerzett magának egy Orbán-firkás pulcsit - Fotó

Szabó Zsófi ismét gondoskodott róla, hogy minden szem rá szegeződjön: a győri Háborúellenes Gyűlésen (HEGY-en) ugyanis egy olyan pulóverben jelent meg, ami az elmúlt napok legnagyobb hazai divatőrülete. A felsőn az a rajz szerepel, amelyet Orbán Viktor Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített, és amelyet a miniszterelnök élő adásban meg is mutatott a nézőknek. A firkának tűnő ábra meglepő gyorsasággal vált virálissá, és annyian kezdték el keresni, hogy végül mintaként pulóverre is felkerült, amelyet már napokkal ezelőtt előrendelhetővé tettek a rajongók számára.
A győri rendezvényen talán senki sem számított arra, hogy a rajz körüli hype egyszer csak a színpadon is testet ölt majd. Amikor Szabó Zsófi Rákay Philip mellett megjelent a pulcsiban, a közönség soraiban azonnal felismerte mindenki, hogy arról a bizonyos Orbán-firkás felsőről van szó, ami önálló életre kelt az elmúlt napokban. A kamerák is többször ráközelítettek a különleges ruhadarabra, aminek óriási sikere van a Háborúellenes Gyűlésen, hiszen rövid idő alatt elkapkodták a helyi shop-ból.
Szabó Zsófi választása remekül jelzi, milyen gyorsan válik egy egyszerű tévés pillanat popkulturális jelenséggé. A rajz, amelyről Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy nem is csupán firka, hanem egy sajátos nyelv lenyomata, mostanra új életet kapott: mémként indult, majd divattá nőtte ki magát. A tévés műsorvezető pedig pontosan érzékelte, hogy ezzel a pulcsival nemcsak korunk egyik legtrendibb közéleti motívumát viselheti, hanem kapcsolódhat egy közösséghez is.
A helyszínen lévők láthatóan imádták a különleges ruhadarabot, mivel egyből megindultak a standhoz és a legutóbbi információnk szerint már nem is maradt a helyszínen a híres pulcsiból. Akik lemaradtak, azoknak sem érdemes szomorkodnia, hiszen a webshopon továbbra is rendelhető lesz a termék a nagy sikerre való tekintettel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.