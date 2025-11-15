Szabó Zsófi már beszerzett magának egy Orbán-firkás pulcsit - Fotó

Szabó Zsófi ismét gondoskodott róla, hogy minden szem rá szegeződjön: a győri Háborúellenes Gyűlésen (HEGY-en) ugyanis egy olyan pulóverben jelent meg, ami az elmúlt napok legnagyobb hazai divatőrülete. A felsőn az a rajz szerepel, amelyet Orbán Viktor Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített, és amelyet a miniszterelnök élő adásban meg is mutatott a nézőknek. A firkának tűnő ábra meglepő gyorsasággal vált virálissá, és annyian kezdték el keresni, hogy végül mintaként pulóverre is felkerült, amelyet már napokkal ezelőtt előrendelhetővé tettek a rajongók számára.

Szabó Zsófi Orbán Viktor firkáját ábrázoló pulóerben jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófit sem kerülte el az új divatőrület

A győri rendezvényen talán senki sem számított arra, hogy a rajz körüli hype egyszer csak a színpadon is testet ölt majd. Amikor Szabó Zsófi Rákay Philip mellett megjelent a pulcsiban, a közönség soraiban azonnal felismerte mindenki, hogy arról a bizonyos Orbán-firkás felsőről van szó, ami önálló életre kelt az elmúlt napokban. A kamerák is többször ráközelítettek a különleges ruhadarabra, aminek óriási sikere van a Háborúellenes Gyűlésen, hiszen rövid idő alatt elkapkodták a helyi shop-ból.

Több különböző póló és pulóver kapható az eseményen (Fotó: Mw)

Popkulturális jelenség lett a firkából

Szabó Zsófi választása remekül jelzi, milyen gyorsan válik egy egyszerű tévés pillanat popkulturális jelenséggé. A rajz, amelyről Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy nem is csupán firka, hanem egy sajátos nyelv lenyomata, mostanra új életet kapott: mémként indult, majd divattá nőtte ki magát. A tévés műsorvezető pedig pontosan érzékelte, hogy ezzel a pulcsival nemcsak korunk egyik legtrendibb közéleti motívumát viselheti, hanem kapcsolódhat egy közösséghez is.

Óriási a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Mediaworks)

Kapós volt a pulcsi

A helyszínen lévők láthatóan imádták a különleges ruhadarabot, mivel egyből megindultak a standhoz és a legutóbbi információnk szerint már nem is maradt a helyszínen a híres pulcsiból. Akik lemaradtak, azoknak sem érdemes szomorkodnia, hiszen a webshopon továbbra is rendelhető lesz a termék a nagy sikerre való tekintettel.