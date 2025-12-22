Németh Szilárd tudja, a háborúval csak veszteség jár

Németh Szilárd is részt vett a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Mint minden ilyen rendezvény, ez is teltházas volt. A békepárti emberek megtöltötték a Pick Arénát, így álltak ki a béke mellett. A kormánybiztos a rendezvény sikerét elképesztőnek nevezte és elmondta, ez mutatja meg azt az erőt, ami a magyar emberekben van.

Németh Szilárd: ez itt a valóság és nem a Facebookos kamuprofilok gyülekezete! / Fotó: MediaWorks

A magyar emberek hitet tesznek a béke mellett, ellentmondanak a háborúnak, és ezt merik vállalni. Tehát eljönnek ide. Ez a digitális polgári körök háborúellenes találkozója. Itt semmi nem az interneten játszódik, vagy a Facebookon, hanem itt a valóságban összejönnek az emberek, és egyaránt hitet tesznek

– fogalmazott Németh Szilárd, majd hozzátette, hogy ugyanez volt az aláírásgyűjtés. Mint mondta, azt tapasztalta Budapesten, Csepelen, Soroksáron, ahol részt vett aláírásgyűjtésben, hogy sorban álltak az emberek.

Azoknak, akiknek van egy marék eszük, azok azt mondják, hogy a békében lehet kiteljesedni. A háború mindent elvesz tőled. Elveszi a pénzedet, elveszi a munkádat, és elveszi a fiadat, elveszi az unokádat

- fogalmazott.

A kormánybiztos ezután arra is reagált, hogy Magyar Péter be akarja tiltani a Borsot. Németh Szilárd elképesztőnek tartja mindezt, majd felidézte a Kádár-korszakot, amikor is ugyanígy cenzúráztak.

Aczél elvtárs, az, aki elindította a támogatott, a tűrt meg a tiltott kategóriát. Úgy látszik, ezeket az időket szeretnék visszahozni. Ez egy igazi baloldali gondolat, sőt baloldali kommunista gondolat, ami nekem nem tetszik, majd jól betiltom. Elképesztő, amit megengednek. Ennél elképesztőbb szerintem, hogy lennének, akik az igazságszolgáltatásban mellé állnának. Felháborító!

– mondta.