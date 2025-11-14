Szabó Zsófi: Jobboldalinak lenni a menő!

A népszerű műsorvezető, Szabó Zsófi a Mandinernek adott interjújában fontos témákról beszélt kendőzetlen őszinteséggel.

Szabó Zsófi

Nagy visszhangot váltott ki, hogy beállt Orbán Viktor és a Fidesz mögé. Miért most vállalta fel politikai hovatartozását?

Tizenöt éve ismeri és követi a tevékenységemet a nyilvánosság, így hozzászoktam ahhoz, hogy foglalkoznak velem, de az a mértékű visszhang, amit

a lépésem kiváltott, még nekem is meglepő volt. Az, hogy a kiállásommal hirtelen politikai jelenlétem lett, kissé ijesztő is volt. S hogy miért pont most: idősebb vagyok, van egy gyermekem, s anyaként bátrabb vagyok. Úgy éreztem, ki kell állnom az emberek elé, és azt a népszerűséget, amire szert tettem, máshogy kell használnom. Én még akkor lettem ismert, amikor autogramkártyát osztogattunk, és közönségtalálkozókon beszélgettünk emberekkel. Akkoriban jó érzés volt ismert embernek lenni, a többség kedvességgel fordult felém, sok támogató üzenetet kaptam. Ma már ennek az ellenkezője a jellemző. Hírességként sokkal inkább támadásnak vagyok kitéve, emiatt én is kénytelen voltam falakat húzni, így az életemnek csak egy kis része látszik a közösségi médiában.

Azzal viszont, hogy kiállt a kormány mellett, pont hogy többet mutatott az életéből.

Amíg megfogadtam a tanácsot, hogy ne politizáljak, addig is rengetegen bántottak. Hogy került ide, miért került ide, ki tette oda, tehetségtelen – csak hogy néhány visszatérő rosszindulatú megnyilvánulást említsek velem kapcsolatban. Most viszont úgy éreztem, szükség van arra, hogy kiálljak azon értékek mellett, amelyek mentén felnőttem. Elevenen él bennem, amikor édesapám találkozott Orbán Viktorral, és előtte órákon keresztül a kertben keresgélt egy négylevelű lóherét, mondván, ezzel is szeretne szerencsét kívánni neki. Apukám aztán évekig emlegette, milyen jó, hogy akkor odaadta a miniszterelnöknek a lóherét…

A családjában fontos a politikai elköteleződés?

Édesapám vallásos családból származott, egész élete folyamán fontosak voltak neki a keresztény értékek. Úgy élte az életét, és nekem is azt az útmutatót adta, hogy a politika nem verhet éket a művészet és az emberek közé. Amikor saját jogon ismert lettem, ezt tekintettem irányadónak, ezért nem beszéltem az elköteleződésemről – annak ellenére, hogy mindig a Fideszt támogattam. Az ismerőseim, a barátaim, a családtagjaim is e politikai oldalhoz tartozónak vallják magukat. Most annyi történt, hogy a korábban említett falakból egyet lebontottam az emberek és magam között. Mégpedig – visszatérve az eredeti kérdésre – azért, mert 37 éves vagyok, iskolás a gyermekem, látom, hallom, hogy mi történik itthon és a világban. Hiba lenne, ha a négyszázezer követőm számára nem konkretizálnám, hogy mit gondolok a körülöttünk zajló folyamatokról. A jövő évi választás után nem lenne tiszta a lelkiismeretem, ha csöndben maradnék csak azért, hogy ne bántsanak többen.