"Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi" - Sosem látott pillanatokat osztott meg Orbán Viktor

December 20-án, szombaton tartották az idei év utolsó Háborúellenes Gyűlését, ezúttal Szegeden. Akárcsak eddig, ezúttal is hatalmas tömeg gyűlt össze, a közéleti szereplők és hírességek mellett pedig Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett az eseményen.
A miniszterelnök nemrég egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen betekintést nyújtott a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé: többek közt Curtis és Lázár János is megszólalt benne.
Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi
- jegyezte meg a felvételt tartalmazó posztban a miniszterelnök.
Mutatjuk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.