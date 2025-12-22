Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi" - Sosem látott pillanatokat osztott meg Orbán Viktor

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 09:07
Háborúellenes Gyűléscurtislázár jános
A szegedi Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé nyújtott betekintést Orbán Viktor.
December 20-án, szombaton tartották az idei év utolsó Háborúellenes Gyűlését, ezúttal Szegeden. Akárcsak eddig, ezúttal is hatalmas tömeg gyűlt össze, a közéleti szereplők és hírességek mellett pedig Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett az eseményen. 

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: mw

Sosem látott pillanatokról osztott meg videót Orbán Viktor

A miniszterelnök nemrég egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen betekintést nyújtott a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé: többek közt Curtis és Lázár János is megszólalt benne.

Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi

- jegyezte meg a felvételt tartalmazó posztban a miniszterelnök.

