Háborúellenes Gyűlés: megmutatkozott az összetartozás ereje

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 07:15
Háborúellenes GyűlésSzeged
Szegeden több ezer békepárti ember gyűlt össze, hogy közösen álljanak ki Magyarország háborúból való kimaradása mellett.
Csordultig megtelt az idei utolsó Háborúellenes Gyűlésen a szegedi Pick Aréna, ahol rengeteg békepárti ember gyűlt össze, hogy megmutassák az országnak, a magyarok ki akarnak maradni a háborúból. Az emberek úgy gondolják ezeknek a gyűléseknek hatalmas jelentősége van, hiszen országszerte a különböző helyszíneken is hatalmas volt a siker és nagy népszerűségnek örvendtek a Háborúellenes Gyűlések, ahol egy szeretetteljes közösségben jöttek össze azok, akik számára a béke a legfontosabb. 

A Háborúellenes Gyűlés az összetartozást is jelképezi.
Szegedre délvidéki honfitársaink is érkeztek, közülük Simon József lapunknak elmondta, a béke azért is fontos, mert a háborúnak hatalmas ára van, amely során rengeteg ember életét veszti. Ráadásul ő maga délvidékiként ezt már egyszer testközelből tapasztalta. 

Ennek hatalmas jelentősége van a magyar nép számára, mivel mi, délvidékiek már egyszer bent voltunk félig a háborúban, és hatalmas ára volt ennek az egésznek, rengeteg ember meghalt, és családok szakadtak szét. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy minél többen itt vagyunk, és minél többen támogatjuk a háborúellenes gyűlést, ezzel a magyar kormány és a magyar nép számára egy nagyon komoly eredményt tudunk elérni.

– mondta a fiatal délvidéki férfi. 

Brenner Dominik szerint azért is fontos, hogy sokan részt vegyenek ezeken a gyűléseken, mert meg kell mutatni, hogy Magyarország a béke mellett. Mióta kitört a háború, a szomszédunkban mindig is a békét hangsúlyoztuk, és talán még sosem volt ilyen fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert láthatjuk, hogy Brüsszelben mire készülnek. 

Németország első, második világháború után egy III. világháborút szeretne kirobbantani. Úgy tűnik, háború berendezkedik az egész Európába, ugyanis 24 tagállam támogatta a háborús költségvetést és ezt a pénzt Ukrajnába tolják, hogy a háborút folytassák. Fontos megmutatnunk azt, hogy itt Magyarországon rengeteg békeszerető ember van, hangsúlyozzuk, és hangosan ki merjük mondani, hogy ennek semmi értelme nincsen, és minél hamarabb le kell zárni a háborút.

– üzent Dominik a többi résztvevőnek. 

Óriási jelentősége van. Ennyi embert összefogva, egyfelé gondolkodik, egyfelé húz, egy cél érdekében jöttünk ide ennyien. Ez nagyon szép dolog és megható is egyúttal.

– tette hozzá egy idős férfi. 

Háborúellenes Gyűlés: összetartásra van szükség a béke érdekében!

Egy hölgy pedig abban bízik, hogy a választásokig mindenki át tudja gondolni mi lenne a megfelelő választás az ország számára és a Háborúellenes Gyűlések üzenete eljut az ellenzékiekhez is. 

Remélem, hogy ez áprilisig eljut nagyon sok magyar emberhez. Főleg, hogy nagyon nemzeti oldalú ország vagyunk. Bízom abban hogy sokan néznek bennünket a mai nap folyamán, főleg az ellenzéki oldalról, és észreveszik azt, hogy mekkora súlya van, mekkora tétje van annak, hogy újra visszatérjünk a békéhez. És hogyha néznek bennünket, és figyelik ezt a nagy tömeget rájönnek arra, hogy hatalmas súlya van ennek, hogy egy nemzet vagyunk, értékeink vannak, tartsunk össze, és karácsony után a családjaik körében üljenek le, gondolják át, és legyünk békésen, boldogan együtt.

– ezekkel a szívhez szóló gondolatokkal próbálta jobb belátásra bírni azokat az embereket egy nő, akik nem tartják fontosnak a béke melletti kiállást. 

A szegedi gyűlésen fiatalok is szép számmal jelentek meg. Közülük egyikük elmondta, hogy meg kell mutatni, hogy igenis van háborúellenes párt. Emellett meg kell akadályoznunk mindenképp a Tiszának a sodrását. Ezután pedig azt is elárulta, hogy ezekkel a rendezvényekkel úgy látja egyre több fiatalt tud megszólítani a kormány. 

Orbán Viktor, ha nem győz Magyarországnak vége, én ezt gondolom. Tehát neki mindenképp győzni kell. Csak ő az egyetlen ember, aki az egész országban biztosítani tudja számunkra a nyugalmat. Tehát ezt én egy szóval csak ennyit mondanék, hogy hajrá Orbán Viktor, hajrá Fidesz-KDNP!

– fogalmazott Saci, aki a férjévek együtt vett részt a Háborúellenes Gyűlésen.

 

 

