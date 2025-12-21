Orbán Viktor: Béke szálljon minden házra

Orbán Viktor Facebook-oldalán tett közzé egy videót a szegedi telt házas Háborúellenes Gyűlésről, ahol Radics Gigi nem mindennapi kísérőkkel lépett a színpadra, gyerekkórussal fakadt dalra.

Ahogy azt Rákay Philip, a találkozó műsorvezetője is említette, az énekesnő mellett a gyimesfelsőloki gimnázium énekkara, a kisteleki Harmónia Kórus, a dóm kórus és Kis Péter Gábor is színpadra lépett. A gyerekek az énekesnővel a Kis karácsony, nagy karácsony című ünnepi dalt énekelték, ami meghozta a nézők ünnepi hangulatát is.

Itt idézheted vissza a megható pillanatot: