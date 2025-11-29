Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Fehérneműben táncolt a nyitott ablakban Nagy Bogi: „Ha holnapra nem leszek beteg, akkor soha"

kulisszatitkok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 13:30
Nagy Bogiszexi
A fiatal énekesnőt mostanság egyre többször kapják lencsevégre lenge öltözetben. Most újabb dögös, de igencsak furcsa videó készült Nagy Bogiról. A rajongók már nem tudják, mit gondoljanak.
Bors
A szerző cikkei

Nagy Bogi a férje, Nyári Marcell mellett valósággal kivirult, ami abból is jól látható, hogy a közönségnek is egyre többet mutat magából. Ez azonban nem csak a személyiségére, hanem a testére is vonatkozik. Ez egyesek szerint piszok jól áll neki, - hiszen lássuk be, az énekesnő egyre dögösebb, - ám akadnak olyanok is, akik szerint ez már túl sok, és kezdi elveszíteni az egyediségét. Most pedig újabb furcsa videó készült az énekesnőről, ahogy a nyitott ablakban domborít, szexi fehérneműben. Vajon mit szólnak a szomszédok?

Nagy Bogi
Nagy Bogi koncertjein egyre szexibb szettekben áll színpadra, nemrég dögös, vörös hajkoronára is váltott 
(Fotó: Instagram)

Nagy Bogi dalai egyre vadabbak és dögösebbek, amikhez természetesen ilyen külső is dukál. Az énekesnő szinte egész nyáron szexibbnél-szexibb szettekben járt fellépni, amit bizony sokan nem néztek jó szemmel. Akadnak ugyanis olyanok a régi rajongók közül, akik szerint ez cseppet sem jó irány. Sőt volt, aki szerint elkezdett Mihályfi Lucára hasonlítani.

Mi lett ezzel a lánnyal? Olyan szép volt, kedves, meg visszafogott. Tényleg azt hiszi, hogy csak azzal lehet érvényesülni, ha mindent kitesz?” – jelentette ki egyik követője.

Nem értem, hogy miért csinálja ezt az összes ilyen fiatal énekes. Már ő is kezd Mihályfi Lucásodni, pedig nagyon nem kéne

 – tette hozzá egy másik rajongója.

A férjének biztos jó nézni, ahogy öreg pasik csorgatják rá a nyálukat Instán” – szólt be durván valaki.

Nagy Bogi Mire voltam jó? című idei dalának klipje is hasonló stílusban készült, de abban az énekesnő még valamivel több ruhát viselt (Fotó: Instagram)

Nagy Bogi új dala szexi klipet kap

Persze a mostani eset némiképp más, mint amikre a kommentelők utaltak. Hiszen az énekesnő épp új lemezén dolgozik, és a dalokhoz természetesen videóklip is készül, nem is akármilyen. A kulisszák mögötti videóból ugyanis kiderül, a fiatal feleség azt is bevállalta, hogy mindössze egy fokban, a nyitott ablakban táncol bugyiban és melltartóban. És bár ez az egészségének biztosan nem tenne jót, de a videót elnézve Nagy Bogi párja valószínűleg nem bánná, ha nap mint nap ilyen látványra érne haza.

Megfagyok. Ha holnapra nem leszek beteg, akkor soha, de forró lesz az új lemez

– írta Nagy Bogi Instagram-oldalán.

 

