Fehérneműben táncolt a nyitott ablakban Nagy Bogi: „Ha holnapra nem leszek beteg, akkor soha”

Nagy Bogi a férje, Nyári Marcell mellett valósággal kivirult, ami abból is jól látható, hogy a közönségnek is egyre többet mutat magából. Ez azonban nem csak a személyiségére, hanem a testére is vonatkozik. Ez egyesek szerint piszok jól áll neki, - hiszen lássuk be, az énekesnő egyre dögösebb, - ám akadnak olyanok is, akik szerint ez már túl sok, és kezdi elveszíteni az egyediségét. Most pedig újabb furcsa videó készült az énekesnőről, ahogy a nyitott ablakban domborít, szexi fehérneműben. Vajon mit szólnak a szomszédok?
Nagy Bogi dalai egyre vadabbak és dögösebbek, amikhez természetesen ilyen külső is dukál. Az énekesnő szinte egész nyáron szexibbnél-szexibb szettekben járt fellépni, amit bizony sokan nem néztek jó szemmel. Akadnak ugyanis olyanok a régi rajongók közül, akik szerint ez cseppet sem jó irány. Sőt volt, aki szerint elkezdett Mihályfi Lucára hasonlítani.
„Mi lett ezzel a lánnyal? Olyan szép volt, kedves, meg visszafogott. Tényleg azt hiszi, hogy csak azzal lehet érvényesülni, ha mindent kitesz?” – jelentette ki egyik követője.
Nem értem, hogy miért csinálja ezt az összes ilyen fiatal énekes. Már ő is kezd Mihályfi Lucásodni, pedig nagyon nem kéne
– tette hozzá egy másik rajongója.
„A férjének biztos jó nézni, ahogy öreg pasik csorgatják rá a nyálukat Instán” – szólt be durván valaki.
Persze a mostani eset némiképp más, mint amikre a kommentelők utaltak. Hiszen az énekesnő épp új lemezén dolgozik, és a dalokhoz természetesen videóklip is készül, nem is akármilyen. A kulisszák mögötti videóból ugyanis kiderül, a fiatal feleség azt is bevállalta, hogy mindössze egy fokban, a nyitott ablakban táncol bugyiban és melltartóban. És bár ez az egészségének biztosan nem tenne jót, de a videót elnézve Nagy Bogi párja valószínűleg nem bánná, ha nap mint nap ilyen látványra érne haza.
Megfagyok. Ha holnapra nem leszek beteg, akkor soha, de forró lesz az új lemez
– írta Nagy Bogi Instagram-oldalán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.