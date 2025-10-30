Elhagyta az országot Nagy Bogi, nem akárhol kezd új életet

Nagy Bogi nevét a televízió nézői az Ének iskolája harmadik évadából ismerhette meg. Szinte egyetlen szempillantás alatt közönség kedvenc lett.
A karrierjének berobbanása után pedig tavaly kimondta a boldogító igent szerelmének. Csakhogy a tündérmese hamar véget ért és szembesülniük az élet nehézségeivel. Az első évük küzdelmes és hullámvölgyekkel teli volt. Ám most mégis úgy tűnik, hogy a házasságukat meg tudták erősíteni.
A sors most egy egészen új élethelyzet elé állította őket. Nagy Bogi férje, Marci munkája miatt ugyanis Dubajba tették át a székhelyüket, amitől Bogi egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben számolt be, hozzátéve, hogy attól még gyakran haza fognak járni - írja a Ripost.
„Marcinak új munkája lett, így emiatt kicsit átalakítottuk az életünket. Szerencsés vagyok, hogy ez a változás nem befolyásol a munkámban. Idén direkt nem szerveztünk őszi turnét, hogy a lemezemre tudjak koncentrálni. Dalokat innen is tudok írni. Viszonylag gyakran hazajárunk. Olyankor stúdiózok, vagy próbálunk a zenekarral. Illetve, ha dolgom van, akkor bármikor haza tudok utazni, 5-6 óra a repülőút, egyáltalán nem vészes. Nekem tavasszal indul a koncertszezon, Dubajban akkor meleg van, úgyhogy otthon leszünk, de télen többet kint tudunk lenni. Szerencsére nagyon jó helyen lakunk itt kint is. Süt a nap. Az emberek kedvesek. Nyilván, Magyarország az otthonunk, folyton hazahúz a szívem, de most ez a helyzet, úgyhogy kihozzuk belőle a maxot” – számolt be az újdonságokról Nagy Bogi énekesnő.
