Fergeteges hangulat: ezek voltak a Megasztár 8 döntőjének legjobb pillanatai - Galéria

Izgalmakból és érzelmekből a Megasztár hatodik élő show-jában sem volt hiány. November 29-én elérkezett a Megasztár nyolcadik évadának döntője. Elsőként Marics Peti tépte le a szoknyát Herceg Erikáról, majd Ördög Nóra csillogtatta meg énekhangját. Váratlan visszatérésekből is volt néhány pillanat. Később Kedl Olívia csalt könnyeket mindenki szemébe, később Marics Petit érte baleset. Sőt még Curtis szemébe is könnyeket csalt egy produkció.

Itt vannak a Megasztár legjobb pillanatai / Fotó: MEDIAWORKS

Aztán véget is ért az első forduló és egy versenyzőnek távoznia is kellett. Kedl Olívia távozásával Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila mehetett tovább. Legalábbis a második kör végéig, amikor is újabb versenyzőtől kellett búcsút vennünk. A Megasztár 8. évadának bronzérmese a pörgő nyelvű PYFU lett. Végül így Lengyel Johanna és Ádám Attila szállhatott versenybe a mesés fődíjért, a sikerért és a csillogásért. Végül Lengyel Johanna lett a nézők kedvence és győzött a tehetség!

Íme a Megasztár 8 döntőjének legjobb pillanatai: