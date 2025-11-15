Rába Tímea nem finomkodott: Ezért jött el az első Háborúellenes Gyűlésre

Győrben tartják az első Háborúellenes Gyűlést, amelyre a város egyik híres szülötte, Rába Tímea, a népszerű műsorvezető és modell is ellátogatott. A nézőtéren Szabó Zsófi kérdéseire válaszolva az édesanya elmondta, miért tartja fontosnak a részvételt, és miért csatlakozott egyébként az esemény eszmeiségével szorosan összefüggő Digitális Polgári Körhöz.

Rába Tímea is eljött az első Háborúellenes Gyűlésre (Fotó: Mediaworks)

Rába Tímea Szabó Zsófi kérdéseire őszintén válaszolt

„Külön öröm számomra, hogy itt találkozhatok veletek először a szülővárosomban, Győrben” – kezdte Tímea. Majd őszintén elmondta miért érezte úgy, hogy érdemes belépnie a Digitális Polgári Körbe, illetve eljönnie a mai, első Háborúellenes Gyűlésre.

A válasz arra, hogy miért csatlakoztam a DPK-hoz, nagyon egyszerű. Már régóta éreztem, hogy ki kell állnom azok mellett az értékek mellett, amelyekben nevelkedtem, és amelyek mentén én is nevelem a gyerekeimet

– árulta el Rába Tímea. A műsorvezető továbbá kiemelte, hogy számára a legfontosabb értékek a család, a biztonság és a béke: „Ez az a hely, ahol beszélnek családról, biztonságról és békéről. Ez számomra a legfontosabb” – tette hozzá. Rába Tímea hangsúlyozta, hogy ezek az értékek nemcsak személyes meggyőződését tükrözik, hanem olyan alapvető célokat, amelyek mentén szerinte a közösségnek is érdemes cselekednie.

A lelátó hamar megtelt ma Győrben (Fotó: MW)

Összegyűltek a jó ügy érdekében

A győri eseményen Rába Tímea jelenléte nemcsak a helyi lakosoknak okozott örömöt, hanem azt is bizonyította, hogy a hírességek is elkötelezettek a közösségi összefogás és a családi értékek mellett. A HEGY első gyűlése így nem csupán politikai rendezvény volt, hanem egy közösségi esemény, amely inspiráló találkozásokat hozott, és lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy együtt ünnepeljék a béke és a biztonság értékeit.