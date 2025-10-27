BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
„A hálám végtelen!” – Nótár Mary megtörte a csendet a Sztárban Sztár színpadán történtekről

Nótár Mary
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:55
Sztárban Sztár All Starskönnyvideó
Már csak nyolcan vannak versenyben a Sztárban Sztár All Stars versenyében, vasárnap este még a zsűri sem bírta könnyek nélkül Nótár May produkcióját.
Ahogy arról a Bors beszámolt, hétvégén lezajlott a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adása is, amely ezúttal sem volt lehengerlő produkcióktól és érzelmektől mentes. 

8G0A1630
Sztárban sztár
Fotó: Török Gergely Ádám /  Bors

Az este egyik legszívhezszólóbb előadása kétségtelenül Nótár Mary nevéhez fűződik, aki ezúttal Pásztor Anna bőrébe bújt, a Márti dala című slágert énekelve. Az énekesnő produkciójától pedig szem nem maradt szárazon, a zsűri nem is tudta, hogy milyen szavakkal dicsérje. Stohl András például úgy fogalmazott

Ha valaki a stúdióajtóból nézett volna be, nem tudta volna megmondani, hogy Pásztor Anna vagy Nótár Mary. 

Liptai Claudia azzal a kijelentéssel kezdte a kritikáját, hogy 

Én tudtam, hogy sírni fogok!

Így nem is volt meglepő, Nótár Mary a továbbjutók között volt, a versenytől végül pedig Péterffy Lilinek kellett búcsúznia. 

A hihetetlen élményről most pedig Mary is megszólalt az Instagram-oldalán

A hálám végtelen! Köszönöm a tegnapot, mind a zsűriknek, mind Nektek, akik hétről hétre mellettem vagytok és velem együtt izgultok. Már csak 8-an vagyunk a 24-ből, minden versenytársamnak szívből gratulálok!

- írt a fotókhoz. 

 

