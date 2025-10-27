„A hálám végtelen!” – Nótár Mary megtörte a csendet a Sztárban Sztár színpadán történtekről

Ahogy arról a Bors beszámolt, hétvégén lezajlott a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adása is, amely ezúttal sem volt lehengerlő produkcióktól és érzelmektől mentes.

Az este egyik legszívhezszólóbb előadása kétségtelenül Nótár Mary nevéhez fűződik, aki ezúttal Pásztor Anna bőrébe bújt, a Márti dala című slágert énekelve. Az énekesnő produkciójától pedig szem nem maradt szárazon, a zsűri nem is tudta, hogy milyen szavakkal dicsérje. Stohl András például úgy fogalmazott:

Ha valaki a stúdióajtóból nézett volna be, nem tudta volna megmondani, hogy Pásztor Anna vagy Nótár Mary.

Liptai Claudia azzal a kijelentéssel kezdte a kritikáját, hogy

Én tudtam, hogy sírni fogok!

Így nem is volt meglepő, Nótár Mary a továbbjutók között volt, a versenytől végül pedig Péterffy Lilinek kellett búcsúznia.

A hihetetlen élményről most pedig Mary is megszólalt az Instagram-oldalán.

A hálám végtelen! Köszönöm a tegnapot, mind a zsűriknek, mind Nektek, akik hétről hétre mellettem vagytok és velem együtt izgultok. Már csak 8-an vagyunk a 24-ből, minden versenytársamnak szívből gratulálok!

- írt a fotókhoz.