Könnyekkel küszködött Péterffy Lili a kiesése után

Péterffy Lili
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:08
Sztárban Sztár All StarsSzabó Zsófi
A fiatal tehetség nyolcadikként búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars című műsortól. Péterffy Lili a műsor után Szabó Zsófival beszélgetett a kiesés élményéről.

Vasárnap Péterffy Lili Lelle számára ért véget a Sztárban Sztár All Stars műsora. Az ifjú tehetség könnyekkel küszködve beszélt Szabó Zsófival az adás után.

Péterffy Lili a Sztárban Sztár All Stars versenyzője mesélt lapunknak a vasárnapi átalakulásáról.
Péterffy Lili Lelle búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars című műsorból, és amelytől zokogva búcsúzott az élő adást követően Fotó:  TV2

Péterffy Lili Lelle zokogva köszönt el a műsortól

Péterffy Lili Lelle a kiesés után Szabó Zsófival beszélgetett. A műsorvezető megjegyezte, hogy Lili igencsak tehetséges, és a búcsú szavai pedig igazán szívhez szóló volt. Zsófi megnyugtatásként azt mondta Lilinek: Ez nem a búcsú, nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete.

Lili nem számított arra, hogy vasárnap neki véget fog érni a Sztárban Sztár All Stars:

Nagyon-nagyon megszerettem a versenyt és azt érzem, hogy hétről-hétre egyre jobban. Sajnálom, hogy ez most nem úgy sikerült, de egyébként tök büszke vagyok magamra és hálás vagyok, mert nagyon sok támogatást kaptam.

- mondta Lili könnyeivel küszködve. Szabó Zsófi azon kérdésére, hogy melyik feladatát szerette legjobban a műsorban, Lily azt felelte: „Igazából mindegyik produkció valami tök mást hozott és mindegyiket a maga kis tanulságáért. Amit hozott nekem, amit megfejlődhettem általa, az így tök fontos volt. Talán a Barbara Pravi volt az a pillanat.”

Lili már nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mi fog neki a legjobban hiányozni, mert zokogásban tört ki, és Zsófi igyekezett megnyugtatni az összetört énekesnőt. 

Péterffy Lili vasárnap Britney Spears Toxic című dalát adta elő, a produkciót követően még bízott a bent maradásban. Sajnos azonban a nézők döntöttek; Lili Veréb Tomival várta a pillanatot, hogy vajon melyikük kerülhet vissza a versenybe.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
