Könnyekkel küszködött Péterffy Lili a kiesése után

Vasárnap Péterffy Lili Lelle számára ért véget a Sztárban Sztár All Stars műsora. Az ifjú tehetség könnyekkel küszködve beszélt Szabó Zsófival az adás után.
Péterffy Lili Lelle a kiesés után Szabó Zsófival beszélgetett. A műsorvezető megjegyezte, hogy Lili igencsak tehetséges, és a búcsú szavai pedig igazán szívhez szóló volt. Zsófi megnyugtatásként azt mondta Lilinek: Ez nem a búcsú, nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete.
Lili nem számított arra, hogy vasárnap neki véget fog érni a Sztárban Sztár All Stars:
Nagyon-nagyon megszerettem a versenyt és azt érzem, hogy hétről-hétre egyre jobban. Sajnálom, hogy ez most nem úgy sikerült, de egyébként tök büszke vagyok magamra és hálás vagyok, mert nagyon sok támogatást kaptam.
- mondta Lili könnyeivel küszködve. Szabó Zsófi azon kérdésére, hogy melyik feladatát szerette legjobban a műsorban, Lily azt felelte: „Igazából mindegyik produkció valami tök mást hozott és mindegyiket a maga kis tanulságáért. Amit hozott nekem, amit megfejlődhettem általa, az így tök fontos volt. Talán a Barbara Pravi volt az a pillanat.”
Lili már nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mi fog neki a legjobban hiányozni, mert zokogásban tört ki, és Zsófi igyekezett megnyugtatni az összetört énekesnőt.
Péterffy Lili vasárnap Britney Spears Toxic című dalát adta elő, a produkciót követően még bízott a bent maradásban. Sajnos azonban a nézők döntöttek; Lili Veréb Tomival várta a pillanatot, hogy vajon melyikük kerülhet vissza a versenybe.
