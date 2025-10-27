Zalatnay Cini reagált a Sztárban Sztáros kritikákra: Hajós Andrásnak üzent!

Zalatnay Cini egyetlen percig sem aggódott azon, hogy Mészáros Árpád Zsolt a paródia oldaláról közelíti majd meg a karakterét a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi élőshow-jában és mint mondja, nem is kellett csalódnia a színészben. Szerinte ugyanis MÁZS nagy tisztelettel és profizmussal, illetve még nagyobb alázattal nyúlt a dalhoz és végül pontosan azt hozta, amit ma a közönség láthat egy-egy koncertjén. Cini ugyanakkor nem tagadja, a zsűri értékelése előtt kicsit féltette a színészt és egy kicsit önmagát is, hiszen számított rá, hogy például Hajós András csípős humora teret kap majd az értékelésben.

Zalatnay Sarolta tökéletesen elégedett Mészáros Árpád Zsolt produkciójával (Fotó:Bors)

Zalatnay Cini: „ Zsoltnak lehetősége volt elkerülni a paródiát és nagyon köszönöm is neki”

„Kezdeném azzal, hogy a stáb és persze Mészáros Árpád Zsolt a lehető legjobb és leglogikusabb döntést hozták meg, amikor úgy határoztak, hogy a jelenkori énemet viszik színpadra és nem erőltetik a Nem vagyok én apáca slágerré válásának időszakát, ami egészen 1970-ig nyúlik vissza. Így ugyanis Zsoltnak lehetősége volt elkerülni a paródiát és nagyon köszönöm is neki, hogy ezt meg is tette.

A negyven pontot, amit a zsűritől kapott kicsit magamra is vettem.

Ha Zsolt, a nézők és az ítészek is olyan energikusnak látnak, ahogyan ő tolta vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadán, akkor én elégedett vagyok. Ahogy azzal is, hogy elismerik, még ma is van elég kraft a hangomban ahhoz, hogy élő bulikat vállaljak” – kezdte a Borsnak Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini együtt nevetett a Sztárban Sztár All Stars közönségével, miközben hallgatta a kritikát (Fotó: Zalatnay)

„Nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék...”

Az énekesnő ugyanakkor reagált a korát és alkatát célzó megjegyzésekre is, melyek főként Hajós András irányából érkeztek az értékelés alatt. „Hát, most mit mondjak? Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát? Minek? Hogy nagy a kontraszt egy egykor volt szexszimbólumhoz képest? Az hát! Hetvenhét éves vagyok és egy percet sem szeretnék eltagadni a koromból, ahogyan azt a látszatot sem szeretném kelteni, hogy darázsderekam van.

Egy énekesnő vagyok, aki hatvankét éve áll színpadon és aki pontosan és tisztán látja önmagát a tükörben.

Szóval maradjunk annyiban, hogy Hajós András viccesnek szánt megjegyzései viccesek is voltak. Jó érzékkel mozgott azon a határon, amikor még nevettem és nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék...” – magyarázta az énekesnő, aki közvetlenül a produkció után, munkatársunkon keresztül üzent Mészáros Árpád Zsoltnak, aki így reagált Cini méltató szavaira: