Zalatnay Cini reagált a Sztárban Sztáros kritikákra: Hajós Andrásnak üzent!

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:01 / FRISSÍTÉS: 2025. október 27. 13:23
Az énekesnő, első körben szájtátva nézte az őt megszemélyesítő Mészáros Árpád Zsolt produkcióját, majd a térdét csapkodva kacagott a zsűri helyenként epés, mégis szeretetteljes csipkelődésén. Vagyis Zalatnay Cini nem vette zokon, hogy poénkodtak egy kört a korán és az alkatán. Sőt, kellő iróniával reagált.
Zalatnay Cini egyetlen percig sem aggódott azon, hogy Mészáros Árpád Zsolt a paródia oldaláról közelíti majd meg a karakterét a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi élőshow-jában és mint mondja, nem is kellett csalódnia a színészben. Szerinte ugyanis MÁZS nagy tisztelettel és profizmussal, illetve még nagyobb alázattal nyúlt a dalhoz és végül pontosan azt hozta, amit ma a közönség láthat egy-egy koncertjén. Cini ugyanakkor nem tagadja, a zsűri értékelése előtt kicsit féltette a színészt és egy kicsit önmagát is, hiszen számított rá, hogy például Hajós András csípős humora teret kap majd az értékelésben.

Zalatnay Cini tökéletesen eléágedett Mészáros Árpád Zsolt produkciójával.
Zalatnay Sarolta tökéletesen elégedett Mészáros Árpád Zsolt produkciójával (Fotó:Bors)

Zalatnay Cini: „ Zsoltnak lehetősége volt elkerülni a paródiát és nagyon köszönöm is neki”

Kezdeném azzal, hogy a stáb és persze Mészáros Árpád Zsolt a lehető legjobb és leglogikusabb döntést hozták meg, amikor úgy határoztak, hogy a jelenkori énemet viszik színpadra és nem erőltetik a Nem vagyok én apáca slágerré válásának időszakát, ami egészen 1970-ig nyúlik vissza. Így ugyanis Zsoltnak lehetősége volt elkerülni a paródiát és nagyon köszönöm is neki, hogy ezt meg is tette.

 A negyven pontot, amit a zsűritől kapott kicsit magamra is vettem. 

Ha Zsolt, a nézők és az ítészek is olyan energikusnak látnak, ahogyan ő tolta vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadán, akkor én elégedett vagyok. Ahogy azzal is, hogy elismerik, még ma is van elég kraft a hangomban ahhoz, hogy élő bulikat vállaljak” – kezdte a Borsnak Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini együtt nevetett a Sztárban Sztár All Stars közönségével, miközban hallgatta a kritikát
Zalatnay Cini együtt nevetett a Sztárban Sztár All Stars közönségével, miközben hallgatta a kritikát (Fotó: Zalatnay)

Nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék...”

Az énekesnő ugyanakkor reagált a korát és alkatát célzó megjegyzésekre is, melyek főként Hajós András irányából érkeztek az értékelés alatt. „Hát, most mit mondjak? Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát? Minek? Hogy nagy a kontraszt egy egykor volt szexszimbólumhoz képest? Az hát! Hetvenhét éves vagyok és egy percet sem szeretnék eltagadni a koromból, ahogyan azt a látszatot sem szeretném kelteni, hogy darázsderekam van. 

Egy énekesnő vagyok, aki hatvankét éve áll színpadon és aki pontosan és tisztán látja önmagát a tükörben. 

Szóval maradjunk annyiban, hogy Hajós András viccesnek szánt megjegyzései viccesek is voltak. Jó érzékkel mozgott azon a határon, amikor még nevettem és nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék...” magyarázta az énekesnő, aki közvetlenül a produkció után, munkatársunkon keresztül üzent Mészáros Árpád Zsoltnak, aki így reagált Cini méltató szavaira:

Zalatnay Cini nagyon hálás Mészáros Árpád Zsoltnak, aki nem karikatúraként kezelte a feladatot
Zalatnay Cini nagyon hálás Mészáros Árpád Zsoltnak, aki nem karikatúraként kezelte a feladatot (Fotó:Bors)

MÁZS: „Örülök, hogy a dublőre lehettem...”

Zalatnay Cinit nem lehet elviccelni. Őszintén mondom, hogy nagyon szeretnék majd az ő korában így talpon lenni és ilyen szinten szórakoztatni. Nem középiskolás fokon tolja még ma is. Ő egy ikon, még ha voltak is nehézségei. Fel tudott állni és éppen ezért eszembe sem jutott, hogy görbe tükröt mutassak neki. Le akartam hozni őt és örülök, hogy a dublőre lehettem.

 Nézd meg, ott a kis bajuszos fickót! Közölte velem az imént, hogy gyerekkora óta szerelmes belém. 

Hiába mondtam neki, hogy én nem a Zalatnay Cini vagyok, nem tágított. Hálás vagyok a sminkért, a ruháért és a hajért a háttércsapatnak és mindenkinek, aki velem dolgozott azon, hogy így sikerüljön az este” – mondta a Borsnak a helyszínen Mészáros Árpád Zsolt, aki a közönség szavazatai alapján egyértelmű továbbjutója volt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi show-jának.

 

