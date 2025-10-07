Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Három ponton könnyíthet a kormány az Otthon Start feltételein. Megjelent a tervezet

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 20:10
A beérkező észrevételek alapján születhet döntés. Könnyíthet a kormány az Otthon Start feltételein

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fix 3 százalékos kamatozású hitel egyes feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az Otthon Start program első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételek alapján alakítják át az előírásokat - írja a Világgazdaság.

Három ponton könnyíthet a kormány az Otthon Start feltételein. Megjelent a tervezet. Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Az első lakásszerzők által igényelhető legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, az Otthon Start hatalmas népszerűségnek örvend. A szeptemberi indulást követően egyes adatok szerint minden munkanapon átlagosan ezer igénylést nyújtottak be az érdeklődőkközölte a Bankmonitor.

Az vitathatatlan, hogy ennyi igénylés mellett már komoly tapasztalat halmozódhatott fel, rengeteg észrevételt, javaslatot tehettek a bankok, hitelközvetítők, igénylők. A kormány pedig úgy látszik, meg is hallgatta az észrevételeket, ugyanis az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály-módosítással a támogatott kölcsön egyes feltételeit pontosítanák.


Pontosítják az elsőlakás-szerzőre vonatkozó feltételeket


Egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek. Ez eddig is így volt a jogszabályban, ugyanakkor megjelent ezen előírásra egy könnyítés: a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két, a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.
Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban (az ezeknek megfelelő ingatlanból bármennyivel rendelkezhet/rendelkezhetett az igénylő és ezek mellett lehet még egy további a korábbi pontban leírtaknak megfelelő, legfeljebb 50 százalékot elérő tulajdoni hányad):

  1. Nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő, vagy a bontást a hatóság elrendelte.
     
  2. Nem jelent problémát, ha legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi lakóingatlana van/volt az érdeklődőnek. (Meglévő ingatlannál az aktuális érték, korábban eladott lakás esetében pedig az eladási ár számít ebből a szempontból.)
     
  3. Nem jelent problémát, ha haszonélvezettel terhelten szerezte a belterületi lakóingatlant az érdeklődő és ugyanazon haszonélvező jelenleg is bent lakik az ingatlanban. (Már eladott lakás esetében az az elvárás, hogy a haszonélvező az értékesítés pillanatáig a lakásban kellett éljen.)
    A másik két pont kapcsán inkább olyan szöveges pontosítások történtek, amelyek nem befolyásolták érdemben az eddigi általános értelmezést. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a tervezet alapján a meglévő lakóingatlan bontásával kapcsolatban az igénylőnek a jövőben az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítványt be kell nyújtania.
    A meglévő lakóingatlannal kapcsolatban a többi tényről továbbra is nyilatkozni szükséges. Ugyanakkor a nyilatkozathoz kapcsolódó formanyomtatványt is módosítani fogják.
     

 

