A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fix 3 százalékos kamatozású hitel egyes feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az Otthon Start program első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételek alapján alakítják át az előírásokat - írja a Világgazdaság.

Három ponton könnyíthet a kormány az Otthon Start feltételein. Megjelent a tervezet. Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Az első lakásszerzők által igényelhető legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, az Otthon Start hatalmas népszerűségnek örvend. A szeptemberi indulást követően egyes adatok szerint minden munkanapon átlagosan ezer igénylést nyújtottak be az érdeklődők — közölte a Bankmonitor.

Az vitathatatlan, hogy ennyi igénylés mellett már komoly tapasztalat halmozódhatott fel, rengeteg észrevételt, javaslatot tehettek a bankok, hitelközvetítők, igénylők. A kormány pedig úgy látszik, meg is hallgatta az észrevételeket, ugyanis az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály-módosítással a támogatott kölcsön egyes feltételeit pontosítanák.



Pontosítják az elsőlakás-szerzőre vonatkozó feltételeket



Egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek. Ez eddig is így volt a jogszabályban, ugyanakkor megjelent ezen előírásra egy könnyítés: a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két, a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.

Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban (az ezeknek megfelelő ingatlanból bármennyivel rendelkezhet/rendelkezhetett az igénylő és ezek mellett lehet még egy további a korábbi pontban leírtaknak megfelelő, legfeljebb 50 százalékot elérő tulajdoni hányad):