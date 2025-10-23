Orbán Viktor: Eljött a Békemenet napja

Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy eljött a Békemenet napja. Mint írta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!
A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor az Elvis Presley téren. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! Kövesd egész nap a fejleményeket itt, az oldalamon és állj ki bátran a háború ellen.
- írta bejegyzésében a miniszterelnök.
