Orbán Viktor: Eljött a Békemenet napja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 07:16
október 23.Békemenet
Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra.
Orbán Viktor Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy eljött a Békemenet napja. Mint írta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! 

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára. 
Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor az Elvis Presley téren. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! Kövesd egész nap a fejleményeket itt, az oldalamon és állj ki bátran a háború ellen.

- írta bejegyzésében a miniszterelnök.

