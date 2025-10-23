Október 23. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor az Elvis Presley téren. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! Kövesd egész nap a fejleményeket itt, az oldalamon és állj ki bátran a háború ellen.