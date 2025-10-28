A Házasság első látásra sztárja egyenesen kimondta: „Beadom a válást”

A Házasság első látásra 3. évadában sem maradnak feszültség és váratlan fordulatok nélkül a nézők, sőt úgy tűnik egyre viharosabb a hangulat. Bár az esküvők alapján úgy tűnt, hogy Fűzfa Rita és Varga Sanya párosa az egyetlen, ahol komoly gondok lesznek, nem sokkal később Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolata is 180 fokos fordulatot vett. Emellett egyre több pár között alakulnak ki durva konfliktusok, de szerencsére a kísérlet fele még hátra van, hogy ezt helyrehozzák. Bár úgy tűnik, akad olyan, aki inkább feladná.

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára eddig cseppet sem úgy alakul, mint ahogy szerették volna, sőt a férfi legszívesebben inkább fel is adná (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Sanya és Rita számára cseppet sem úgy alakult, mint ahogy azt várták. Míg az egykori chippendale egy negyvenes bombázót képzelt el maga mellé, addig a menyasszony reménykedett benne, hogy leendő férje nyitott lesz felé, és komolyan veszi majd ezt a házasságot, de sajnos mindkettejüknek csalódnia kellett. És bár végül mindketten kimondták az igent, de azóta a kapcsolatuk rohamtempóban robog lefelé a lejtőn. Rita eddig mindent megtett, hogy mentse a menthetőt, és legalább barátokként jól érezzék magukat, de a jelek szerint már ő is kezdi feladni.

„Sanya, te folyamatosan mindenben azt látod, meg úgy beszélsz, hogy mindig valami rossz színben tüntess fel. Ebből már nagyon elegem van, hogy minden mondatodban érzek egy kis gonoszságot, egy kis rosszindulatot, egy kis csipkelődést” – akadt ki Sanyára a kocsiban.

Kirobbantam. Eddig bírtam, de elegem van a folyamatos b*szogatásból, mert ezt már nem tudom máshogy mondani

– tette még hozzá.

A Házasság első látásra Varga Sanya és Rita válásával folytatódhat? A férj meglepő kijelentést tett (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra véget érhet Sanyáéknak?

Úgy tűnik, a férj az újabb balhé után már valóban elgondolkodott azon, hogy teljes mértékben feladja a kísérletet, amit neje tudtára is adott. Rita döbbenten hallgatta Sanya szavait a közös vacsora előtt.

Szerintem ennek nincs sok értelme, amit mi csinálunk. Úgyhogy én nagyon gondolkodom, hogy beadom a válást

– jelentette ki a 60 éves személyi edző.

De, hogy valóban meghozza-e ezt a komoly döntést, az csak a Házasság első látásra 2025-ös évadának további részeiből derül ki.