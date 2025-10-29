„Gerinctelen vagy! Te nem vagy férfi!” – Orbitális balhé: üvöltve estek egymásnak a TV2 sztárjai! Ez a házasságuk végét jelentheti

Jagicza Péter és Dudás Anna mindeddig a Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik legkiegyensúlyozottabb párosa voltak, annak ellenére, hogy az ő kapcsolatuk sem felhőtlen. A fiatalok között az intimitás jelentette a fő problémát, ugyanis míg Anna a lehető leglassabban akart haladni, addig férje kezdte elveszíteni a türelmét. Ez a konfliktus a csoportos terápia kellős közepén ki is robbant, ami odáig fajult, hogy mindketten levették a gyűrűjüket. De vajon mi történhetett? Mutatjuk, mit tudunk eddig.

A Házasság első látásra Peti és Anna számára talán mégsem hozza meg a boldog befejezést, amire eddig vártak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Anna és Peti számára egy igazi tündérmeseként indult, ám a szexualitás és a testi intimitás körül kialakult ellentét kezdett egyre súlyosabbá válni. Mostanra pedig úgy tűnik, hogy a kettejük között kialakult szakadék már szinte áthidalhatatlan. Anna a közös terápián kelt ki magából teljesen váratlanul, ugyanis szerinte több is történt közöttük, mint amit a férje bevall.

Én nem vagyok hajlandó eltűrni azt, hogy porig alázzanak. Gerinctelen vagy! Te nem vagy férfi! Egy férfi, hogy bánhat így egy nővel? És akkor letagadod, ami köztünk volt? Megszégyenítesz engem?

– kiabálta sírva a feleség.

„Tegnap este még mi tök jól kommunikáltunk otthon, tehát nem volt probléma. Ma pedig úgy keltél fel, hogy már nem álltál szóba velem” – mondta erre Peti a Házasság első látásra szakértőinek.

Eddig úgy tűnt, a Házasság első látásra Dudás Anna életébe meghozza a nagy szerelmet, de most 180 fokot fordult a házassága (Fotó: MATE KRISZTIAN / TV2)

A Házasság első látásra Petije értetlenül áll a történtek előtt

Ezek után a fiatal vállalkozó döbbenten hallgatta felesége kiborulását, aminek szerinte egyáltalán nem voltak előjelei. De a vádakat hallva úgy érezte, ő maga sem szeretne tovább tűrni.

„Most háromhétnyi kérésedet dobod a kukába. De akkor ez az elengedés hete” – jelentette ki a férj, miközben levette a gyűrűjét.

Végeztünk! Engem soha többet nem aláz meg férfi. Konkrétan letagadta, ami köztünk volt

– reagált Anna is, miközben szintén az asztalra tette a házasságukat jelképező ékszert, majd kiviharzott.

De, hogy pontosan mi váltotta ki ezt a döbbenetes vitát, az csak a Házasság első látásra 3. évadának mai részéből derül ki, 19:45-től a TV2-n!