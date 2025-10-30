Házasság első látásra: Anna hazugnak tartja Petit, és el is költözik tőle

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 06:45
Anna és Peti kapcsolata fordulóponthoz érkezett, ugyanis a fiatalok az eddigi idill után brutálisan összevesztek. A Házasság első látásra szereplői egy titokzatos éjszaka miatt estek egymásnak, ami végül a feleség költözéséhez vezetett. De vajon mi történt közöttük?
A Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik legszebb párja eddig Jagicza Péter és Dudás Anna voltak, annak ellenére is, hogy a 26 éves férj egyre nehezebben bírta, hogy felesége szigorú értékrendje miatt még csak egy csók sem csattant el közöttük. Vagy mégis? Úgy tűnik, nemrég az éj leple alatt, a kamerákon kívül megtört a jég, csakhogy ez a boldog befejezés helyett a válás felé taszította őket. Peti ugyanis teljesen máshogy élete meg a történteket, Anna ezen annyira kiakadt, hogy sírva kiabált férjével, majd levette a gyűrűjét, és faképnél hagyta. Mutatjuk, mi történt.

A Házasság első látásra Anna és Peti számára álomból mondhatni rémálomba fordult, amikor a fiatal feleség a csoportos terápián felhozta, hogy a kamerákon kívül végre az intimitásra is rátértek. Csakhogy Peti szerint ez nem teljesen igaz.

„Egy olyan nővé formálódtam, aki nem vagyok. Egy olyan nővé, aki egy frusztrált p*csa, aki a közeledés mindenféle formáját elutasítja, és elzárkózik tőled. Mindeközben a kamerákon kívül én közel engedtelek magamhoz. Megnyíltam neked, megbíztam benned, és te nekem estél, hogy eleged van belőlem, mert nem élem meg a nőiességem, nem nyitok feléd, és óvodás szint, ami köztünk van. Kérdezem én, hogy akkor előző este, amikor csókolóztunk, és közel engedtelek, akkor is óvodás voltam?” – kezdte még viszonylag higgadtan Anna.

 – jelentette ki Peti határozottan, mire a felesége teljesen kiborult.

A kijelentés után Anna végképp átverve érezte magát, így neki is rontott a 26 éves vállalkozónak.

„Nem vagyok hajlandó eltűrni azt, hogy porig alázzanak. Nem vállalod fel azt, ami köztünk elkezdett kialakulni. Mert azt mondtad, hogy te még ezt nem tudod hova tenni, nem mondhatjuk el senkinek, és ami köztünk a négy fal között történik az ott is marad” – folytatta Anna.

Azt gondolom, hogy az én olvasatomban, amikor csókolózunk és egymásnak esünk, az egy teljesen más szituáció. Szerintem ezt nem kell részleteznem, de köztünk nem történt ilyen 

– mondta a férfi, ami csak olaj volt a tűzre.

„Mélységesen szégyelld magad, hogy meghazudtoltál engem, és sajnálom, hogy a többiek nem hallották, hogy a kocsiban, hogy beszéltél velem, úgy, hogy előző este összebújtunk és csókolgatott” – szögezte le Anna sírva.

A Házasság első látásra véget érhet Annáék számára?

Ezek után a pár mindkét tagja levette a gyűrűjét, az asztalra dobta, majd Anna kiviharzott. És bár később visszatért a Házasság első látásra szakértői azt látták a legjobbnak, ha innentől külön foglalkoznak a párral. Ezután a feleség azt is kijelentette, hogy szeretne elköltözni Petitől, mire Sanya felesége Rita azonnal felajánlotta, hogy szívesen látja, hiszen úgysem élnek együtt a személyi edzővel, amit a fiatal lány hálásan el is fogadott.

De, hogy ezek után lehet-e még visszaút a fiatal pár számára, az csak a Házasság első látásra 3. évadának további részeiből derül ki.

 

