Házasság első látásra: Anna hazugnak tartja Petit, és el is költözik tőle

A Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik legszebb párja eddig Jagicza Péter és Dudás Anna voltak, annak ellenére is, hogy a 26 éves férj egyre nehezebben bírta, hogy felesége szigorú értékrendje miatt még csak egy csók sem csattant el közöttük. Vagy mégis? Úgy tűnik, nemrég az éj leple alatt, a kamerákon kívül megtört a jég, csakhogy ez a boldog befejezés helyett a válás felé taszította őket. Peti ugyanis teljesen máshogy élete meg a történteket, Anna ezen annyira kiakadt, hogy sírva kiabált férjével, majd levette a gyűrűjét, és faképnél hagyta. Mutatjuk, mi történt.

A Házasság első látásra Peti és Anna számára csúfos véget érhet, miután a feleség úgy érzi, a férje átverte és kihasználta (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Anna és Peti számára álomból mondhatni rémálomba fordult, amikor a fiatal feleség a csoportos terápián felhozta, hogy a kamerákon kívül végre az intimitásra is rátértek. Csakhogy Peti szerint ez nem teljesen igaz.

„Egy olyan nővé formálódtam, aki nem vagyok. Egy olyan nővé, aki egy frusztrált p*csa, aki a közeledés mindenféle formáját elutasítja, és elzárkózik tőled. Mindeközben a kamerákon kívül én közel engedtelek magamhoz. Megnyíltam neked, megbíztam benned, és te nekem estél, hogy eleged van belőlem, mert nem élem meg a nőiességem, nem nyitok feléd, és óvodás szint, ami köztünk van. Kérdezem én, hogy akkor előző este, amikor csókolóztunk, és közel engedtelek, akkor is óvodás voltam?” – kezdte még viszonylag higgadtan Anna.

Nem csókolóztunk

– jelentette ki Peti határozottan, mire a felesége teljesen kiborult.

Úgy tűnik, Dudás Anna és Jagicza Peti kapcsolatában visszafordíthatatlanul megszakadt valami (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Petije teljesen ledöbbent

A kijelentés után Anna végképp átverve érezte magát, így neki is rontott a 26 éves vállalkozónak.

„Nem vagyok hajlandó eltűrni azt, hogy porig alázzanak. Nem vállalod fel azt, ami köztünk elkezdett kialakulni. Mert azt mondtad, hogy te még ezt nem tudod hova tenni, nem mondhatjuk el senkinek, és ami köztünk a négy fal között történik az ott is marad” – folytatta Anna.

Azt gondolom, hogy az én olvasatomban, amikor csókolózunk és egymásnak esünk, az egy teljesen más szituáció. Szerintem ezt nem kell részleteznem, de köztünk nem történt ilyen

– mondta a férfi, ami csak olaj volt a tűzre.