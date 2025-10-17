Házasság első látásra: kínos pillanatok, másik nővel bukott le Sanya

Úgy tűnik, továbbra is igen viharosan alakul Sanya és Rita kapcsolata a Házasság első látásra negyedik évadában. Mint ismert, az idei szezon párjait a korábbi évadokban megismert, érzelmi intelligencia-kutatással foglalkozó Gaál Viktor pszichológus, a szintén visszatérő Tóth Melinda pszichológus, az újonnan érkező Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, valamint Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus négyese állította össze. Volt olyan párosítás, ami már most egyértelműen betalált, hiszen a grafikus, arctetovált Zsolti, valamint a vagány énekesnő Becca szinte nem tud, de nem is nagyon akar külön tölteni egyetlen másodpercet sem, ugyanakkor például a sztárszereplő Miló Viki még nem hangolódott össze férjével, Attilával, és bizony az egyik legtöbb kritikát kapó és legellentmondásosabb pár, Varga Sanya és Fűzfa Rita közt sem alakulnak túl szépen a dolgok.

Házasság első látásra: titokzatos nővel bukott le Sanya Fotó: TV2

Házasság első látásra: máris más nővel andalog Sanya

Ők voltak azok a páros, ahol már most felmerült a nyitott házasság gondolata, és bizony a TV2 egyik rövidebb videójából kiderül: Rita a péntek esti adásban igencsak aggasztó híreket kap a férjéről.

Az újdonsült feleség előtt az unokatestvére leplezi le Sanyát. "Lelkiismeret furdal már egy pár napja. Nagyon vártam Ritát, hogy jöjjön hozzám, hogy végre meg tudjam mutatni neki, amit elmentettem a telefonomra a kedves férjétől" – magyarázta Rita unokatestvére, Edina, aki elárulta: a Római parton sikerült terhelő fotót készítenie a férfiról.

Jövünk ki az étteremből, és egyszer csak ott elmegy a Sanya... Egy szőke hölggyel!

"Nem mondod" – döbbent le Rita. Erre alighanem még ő sem számított.

Hogy ki az a titokzatos szőke nő, ki tudja-e magyarázni a helyzetet Sanya, illetve milyen fordulatokat vesz a pár házassága, az kiderül a TV2-n, a Házasság első látásra péntek esti epizódjából!