Házasság első látásra – Sanya kifakadt: "Nem állatok vagyunk, hogy megjelöljük a területünket!"

Nem véletlenül hivatkozik maga a TV2 is sok alkalommal kísérletként a Házasság első látásra vakon kötött frigyeire. A műsort aligha kell bemutatni bárkinek is: a szereplő párokat szakértők "hozzák össze", a leendő férj és feleség gyakorlatilag a boldogító igen kimondása előtti pillanatokban találkozik, ekkor látják egymást először, azaz rögtön egy házassággal nyitják a kapcsolatukat. Akadnak igen jó párosítások, mint az idei évadban Zsolti és Becca, akik érezhetően egymásra hangolódtak szinte rögtön - olyannyira, hogy a nászút után Zsolti rögtön ment is Rebekához, és nála töltötte az éjszakát. "Annyira egymásra nőttünk itt az utóbbi négy napban, hogy azonnal fellépett egy erős hiányérzet" - magyarázták a döntésüket. Nos, a másik véglet kétségtelenül Sanya és Rita, azaz Varga Sanya és Fűzfa Rita párosa. Az idős férfi az első pillanattól fogva piszkálja újdonsült nejét, még arra is beszól neki, mit eszik, így aligha volt meglepő, hogy Rita legutóbbi húzása is alaposan kiakasztotta.

Házasság első látásra: Rita gyanúsan nagy szeretettel fogadta mindenben hibát kereső férjét. Aztán jött a hidegzuhany... Fotó: TV2

Házasság első látásra: Rita cetlikkel akasztotta ki Sanyát

"A közös életünknek az összeköltözés a kezdete. Nagy reményekkel indulok neki. Remélem, hogy egy kicsit össze tudunk csiszolódni" - magyarázta a TV2 kamerái előtt Rita, majd ennek szellemében rögtön elkezdte felcímkézni a közös otthonukat, és megjelölni benne mindent, ami az övé. "Sanyának nagyon fontos a párkapcsolatban, hogy mindent el kell felezni. Arra gondoltam, hogy megelőzve a vitákat szépen címkézek most."

Hát, mondanunk sem kell, Sanya egy cseppet sem volt elragadtatva felesége ötletétől. Sőt! Ugyan eleinte kifejezetten meglepte, mennyire kedves vele a felesége, de aztán meglátta a cetliket...

Én nem találtam ezt annyira nemes, jó gesztusnak, sem viccesnek. Inkább cinikus volt. Nem állatok vagyunk, hogy megjelöljük a territóriumunkat, a helyünket!

- fakadt ki.