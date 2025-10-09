Gregor Bernadett óriási hírt jelentett be: Ettől a naptól egy különleges Kör tagja

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A hétvégi bejelentés szerint az ÁDPK induláskor 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett és Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója. Az esemény jelzi, hogy a hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt: korábban Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Gregor Bernadett DPK köre az állatvédelem ügyét segíti (Fotó: MW)

Gregor Bernadett az állatvédelem elkötelezett híve

Gregor Bernadett számára azonban a tagság személyes és szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondása szerint az állatvédelem évek óta szívügye, hiszen az ÁDPK-hoz való csatlakozása mellett az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:

„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő. Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

Az állatvédelem univerzális ügy

A művészeti program felelőseként az Alapítványnál Bernadett számára külön megtiszteltetés, hogy egy olyan szakmai közösség tagja lehet, ahol az állatvédelem ügye áll a fókuszban. Hangsúlyozta, hogy a Facebookon működő csoport napról napra egyre népszerűbb, és úgy véli, az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől:

Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni

– fogalmazott határozottan.

Együtt egy szebb jövőért

A Digitális Polgári Kör mintapéldáját Gregor Bernadett csatlakozása is erősíti, hiszen a kulturális és közéleti szereplők részvétele egyértelműen növeli a figyelmet az állatvédelem fontos kérdéseire. A kezdeményezés célja, hogy a társadalom minél szélesebb rétege számára elérhetővé váljanak az információk, és hogy az állatvédelem ne csupán egy szűk szakmai kör ügye legyen, hanem valódi közösségi ügyként, összefogás eredményeként valósuljon meg. Bernadett pedig személyes elhivatottságával, közismert arcával és művészi hitelességével igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az állatvédelem ügye a lehető legszélesebb közönséghez jusson el, és egyre több ember csatlakozzon a közös cél érdekében.