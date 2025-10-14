Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Újabb Digitális Polgári Kör alakult, Korda György azonnal csatlakozott

Korda György
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 10:50
Digitális Polgári Körulti
Kártyajátékosok, figyelem! Újabb Digitális Polgári Körhöz lehet csatlakozni!

Tusványoson jelentette be Orbán Viktor, hogy elindulnak a Digitális Polgári Körök, szeptember 20-án pedig már meg is tartották az első offline találkozót a Papp László Sportarénában, teltház előtt. Ez is jól mutatja, milyen nagy tömegeket vonz a kezdeményezés. Az első körök mellé azóta folyamatosan újabb és újabb, tematikus körök alakulnak, amikhez természetesen minden érdeklődő csatlakozhat. Most épp egy olyan kör alakult, amihez Korda György is azonnal csatlakozott. Nem véletlenül, ugyanis itt az ulti kerül előtérbe - a játéknak pedig kétségtelenül a táncdalénekes-legenda az egyik legnagyobb hazai szószólója.

Korda György is tagja az Ulti Digitális Polgári Körnek
Korda György is tagja az Ulti Digitális Polgári Körnek  Fotó: Czinege Melinda /  Hajdú-Bihari Napló

Korda György, és az Ulti Digitális Polgári Kör

"Az Ulti több mint egyszerű kártyajáték: egy igazi társas élmény, amely stratégia alkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost, akivel lehet, hogy egy csapatban leszünk a következő partiban. Az izgalom a folyamatos döntési helyzetekben rejlik: mikor blöfföljünk, mikor játsszunk merészebben,  és hogyan olvassuk ki  a leadott lapokból a  másik játékos  taktikáját. Az Ulti különleges hangulatot ad a közös játékélménynek, hiszen a kombinációk és az intuíció összhangja minden egyes körben új kihívás elé állít. A játék nemcsak a kártyák, hanem a kommunikáció, a megértés és a csapatmunka művészete is! Csatlakozz te is!" - írják az új DPK oldalán.

Számos témában alakulnak digitális körök, amik híres tagokat tudhatnak maguk közt. Mint arról korábban beszámoltunk,  az Országos Vadásznapon Vadász Digitális Polgári Kör alakult, Reviczky Gáborral, Gregor Bernadett pedig az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör tagja lett a közelmúltban.

