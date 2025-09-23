Lehullt a lepel: Balázs Klári elárulta, miért nem született közös gyermekük Korda Györggyel

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
2025. szeptember 23.
Az énekes házaspár kapcsolata már-már legendás, közös gyerekük azonban nem született. Balázs Klári nemrég megosztotta ennek miértjét.
Immár négy évtizede tart Korda György és Balázs Klári szerelme. Az énekes házaspár a magánéletben és az alkotásban is remekül kiegészítik egymást, a boldogságuk így a mai napig teljes. Közös gyermeket azonban nem vállaltak, Balázs Klári pedig nemrég elárulta, miért hozták meg ezt a döntést.

Ezért nem született közös gyermeke Korda Györgynek és Balázs Klárinak /  Fotó: Móricz István / Bors

Ha valaki igazán megvizsgálja magát – legyen akár nő, akár férfi –, fel kell tennie a kérdést: hogy való-e nekem a gyerekvállalás. Gyurival közöttünk is szóba került ez, amikor egyik turnét a másik után csináltuk a tengerentúlon, itt Európában, Magyarországon. Azt mondtam akkor a Gyurinak, hogy most itt van egy időszak, hogy itthon maradunk, talán most lehetne babázni. Azt mondja, várjál, te, nyolc hónapig vagyunk itthon, akkor pont megszületne valahol. Mondom, akkor ez így nekem nem. Na most, hogy ha komolyan vesszük ezt a dolgot, akkor te mész, én meg maradok, mert én nem fogom bébiszitterekre bízni a babámat! Ne rá nevessen először, ne neki gügyögjön! Én a kutyámat sem bízom mind a mai napig senkire: vagy meg tudom oldani, vagy nem. És akkor a vagy meg tudom oldani vagy nemnél elakadtunk, mert eszembe jutott az, hogy az én anyámnak milyen nehéz volt, mennyi áldozatot hozott. Szóval ez egy nagyon összetett dolog

- mondta el az énekesnő Kadarkai Endre műsorában, aki azt is elárulta, az ő édesapja abszolút nem volt alkalmas az apa szerepre.

Azt hiszem, azt hozta magával, amit otthon látott 

- tette hozzá Balázs Klári.

 

