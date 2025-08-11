Curtis és újdonsült felesége elárulták: bővül a család

Curtis és Barnai Judit ma délelőtt kimondták a boldogító igent, amivel igencsak meglepték a rajongókat. Igaz, a napokban elárulták, hogy a jövőre tervezett esküvő helyett még idén egybekelnek, arra azonban senki sem számított, hogy erre ilyen hamar sor kerül. Most pedig már itt is van az újabb örömhír, ugyanis holnap ismét egy kutyussal bővül a családjuk. A nászút és a több száz fős lagzi azonban még várat magára, ahogy a kisbaba is. Erről a Borsnak meséltek először.

Curtis felesége, Judie kosaras karrierje egyelőre késlelteti a babaprojektet, de így is bővül a család (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Széki Attila Curtis és Barnai Judit esküvőjére ma, a VI. kerületi Polgármesteri Hivatalban került sor, ahol csak a szeretteik és néhány közeli barátjuk lehetett jelen. Ez persze nem azt jelenti, hogy a többiekre nem gondoltak, a lagzi nem marad el, bár arra még jócskán várni kell, akárcsak a nászútra.

Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút

– kezdte Curtis.

„Bővülünk még egy szőrös gyerekkel” – szúrta közbe nevetve a feleség.

„Ráadásul Judie-nak már elkezdődött az alapozás, nekem augusztusban van még két koncertem, szóval ez várat magára. Szerintem jövőre tartjuk meg, akkorra egy amerikai körutat beszéltünk, ahol majd kipihenünk mindent”

– tette még hozzá a rapper.

Curtis családja egyelőre csak egy újabb négylábúval gazdagodik, de idővel Doncsi is kap majd kistestvért (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis felesége is szeretne anyuka lenni

Bár Curtis fia, Doncsi nagyon boldoggá teszi a sztárpárt, szeretnének közösen is családot alapítani. A friss házasok azt is elmondták, mikor kerülhet erre sor.

Most még Judie kosarazik, így addig biztosan nincs tervben ilyesmi, majd jövőre talán, vagy amikor befejezi a pályafutását

– jelentette ki határozottan a zenész.

Curtis és Judie lagzija óriási lesz

A szerelmesek ugyan most csak egy meghitt ceremóniát tartottak, de szeretnék egy hatalmas bulival is megünnepelni a boldogságukat, bár erre csak jövőre kerül majd sor. Az viszont már most egyértelmű, hogy igazi világra szóló lakodalom lesz.

„Budapesten tartjuk, az biztos, nagyjából 200-300 fő, így ehhez mértem kell majd helyszínt is keresnünk, ami nem egyszerű feladat. A parkolástól kezdve a cateringig, nagyon sok mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy minden ideális legyen” – mesélte az újdonsült férj.