Bárdosi Sándor a Digitális Polgári Körök találkozóján: „Ma nagy a tét”

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:05
Bárdosi Sándorközélet
A sportoló is felszólalt a szombati találkozón.

Hatalmas tömeg gyűlt össze szombaton a Digitális Polgári Körök találkozóján: nem csak politikusok és közéleti szereplők szólították meg a 12 ezer egybegyűltet, de sportolók is. Köztük volt Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó, többszörös magyar bajnok is, aki Bajtársak DPK tagjaként beszélt - írja a Metropol.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Digitális Polgári Körök első találkozóján
Hatalmas tömeg gyűlt össze a Digitális Polgári Körök első találkozóján

Erről beszélt Bárdosi a Digitális Polgári Körök első találkozóján

"Élsportolóként megtanultam, hogy az igazi sikerhez nem elég csak a tehetség. Kitartás, szívósság és alázat is kell hozzá, és egy csapat, amelyben megbízunk. Egy sportoló, ha egyedül is áll ki a küzdőtérre, sosem csak magáért küzd, hanem a közösségéért is. Én például minden versenyen tudtam, hogy mögöttem állnak a társaim, az edzőim és az országom. Ezért nagy öröm számomra, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter úrral közösen elindítjuk a Bajtársak Digitális polgári kört. 

A bajtársiasság számomra azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, amikor igazán nagy a tét. És ma nagy a tét. Hiszek abban, hogy a Bajtársak DPK összehozza majd azokat, akik készek összefogni Magyarországért és a biztonságért

 – mondta Bárdosi. 

Dosszié

Dosszié

 

