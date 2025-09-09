Újabb tragédia rázta meg a világot, elhunyt a nemzetközileg elismert, magyar származású karmester

Elhunyt 95 éves korában Christoph von Dohnányi karmester, aki csaknem húsz éven át volt a Clevelandi Zenekar zeneigazgatója - közölte a zenekar hétfőn.

Elhunyt az elismert karmester / Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

A közlemény szerint a nemzetközileg elismert karmester vasárnap halt meg Münchenben.

Dohnányi mestert művészi tehetsége és elkötelezettsége révén kölcsönös tisztelet fűzte a zenészekhez, amit közönségünk is őszintén érzett

- hangsúlyozta André Gremillet, a Clevelandi Zenekar igazgatója.

A karmester és zeneigazgató Széll György és Lorin Maazel után 1984-ben lépett a Clevelandi Zenekar élére, és segített a zenekar nemzetközi hírnevének megerősítésében.

Ez egy olyan zenekar, amelynek tagjai valamilyen módon a kamarazene világából érkeztek -

mondta Dohnányi egy 2011-es interjúban, amelyben azt is kiemelte, hogy az együttes különleges erősségének látja, hogy a zenészei nagyon odafigyelnek egymásra.

Dohnányi 2002-ig volt a zenekar karmestere és zeneigazgatója. Távozása óta Franz Welser-Möst vezeti.

The Cleveland Orchestra mourns the passing of Music Director Laureate Christoph von Dohnányi, who led the Orchestra with distinction from September 1984 to August 2002. Dohnányi passed away on September 6 at the age of 95. pic.twitter.com/jRzVeyJN2k — Cleveland Orchestra (@CleveOrchestra) September 8, 2025

Berlinben született 1929. szeptember 8-án, Hans von Dohnanyi ügyvéd és Christine Bonhoeffe gyermekeként, Dohnányi Ernő magyar zeneszerző unokájaként. Apját 1943-ban a náci hatóságok letartóztatták, és két évvel később kivégezték.

Christoph von Dohnányi a második világháború után két évig jogot tanult, majd a müncheni Musikhochschuléban zongora, zeneszerzés és karmesteri tanulmányokat folytatott. Az ötvenes évek elején Floridában tanult a nagyapjánál, majd a Bostoni Szimfonikus Zenekarnál folytatta felkészülését.

1953-tól Solti György mellett dolgozott a Frankfurti Operaházban, majd 1957 és 1963 között a Lübecki Operaház zeneigazgatója lett. A hatvanas években a Kasseli Állami Színház zeneigazgatója, majd a kölni WDR Szimfonikus Zenekar fődirigense is volt. 1968 és 1977 között Solti utódjaként tért vissza a Frankfurti Operába, 1977 és 1984 között pedig a Hamburgi Állami Operaház zeneigazgatója volt.

Karmesterként a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a Londoni Filharmonikus Zenekart, majd a hamburgi NDR Szimfonikus Zenekart is vezényelte. Dohnányi 1966-ban, a Salzburgi Fesztiválon debütált a Bécsi Filharmonikusokkal, és 2019-ig vezényelte a zenekart.

Művészi pályafutására őszinte hálával emlékezünk

- mondta Daniel Froschauer, a Bécsi Filharmonikusok elnöke. Markus Hinterhäuser, a Salzburgi Ünnepi Játékok művészeti igazgatója pedig a fesztivál hírnevét megalapozó kiemelkedő karmesterek között méltatta.