Sztárban Sztár: Vásáry André gyerekként beszélni sem mert, mert gúnyolták

Már akkor minden szempár Vásáry Andréra szegeződött a TV2 stúdiójában, amikor háttal a közönségnek megállt a színpadra vezető lépcsőn és csak várta, hogy felcsendüljön a 80-as évek egyik legnagyobb popslágere. Sabrina a maga idejében felperzselte a férfiszíveket és a telt idomait kihangsúlyozó plakátok elborították a világ autószerelő műhelyeinek falait. Az énekesnek tehát nem volt könnyű dolga, hiszen egy korszakos szexszimbólumot kellett megszemélyesítenie a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Vásáry André az elsöprő siker után nyilatkozott a Borsnak. Az énekes nem csupán a nehéz feladatról vallott, de azt is elárulta, volt idő, amikor szégyellte azt a hangot, amire ma már isteni áldásként tekint.
„A Sztárban Sztárban Zoltán Erikaként kezdtem a karrierem, majd Csepregi Éva bőrébe bújtam, szóval volt alkalmam elsajátítani a tűsarkakon való járást és táncot.”
A felkészülések alatt szinte le sem vettem a tűsarkú cipőket és csizmákat. Amint hazaértem, már ugrottam is bele és mindent, de mindent abban csináltam.
„Olyan ez, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni” – kezdte lapunknak André, akit egészen meglepett Stohl András kritikája, melyben a Sztárban Sztár történetének legjobb férfiból nővé alakulásának nevezte a produkciót, sőt azt is kijelentette ország világ előtt, hogy André mímelt külsejében éppen a nőideálját látta meg.
„Szia Andris! Sabrina vagyok, ötvenhét éves…!” – kacsintott a Bors kamerájába Sabrina, vagyis Vásáry André. „Na de tegyük félre a viccet, mert egyébként az összes pozitív kritika közül, amit kaptam, Stohl András szavai estek a legjobban. Mert ez volt a cél. Amikor megkaptam a feladatot, én azt mondtam magamnak, hogy nem az a pasi leszek, aki eljátssza, hogy mennyire nem tud járni magas sarkúban. Úgy voltam vele, hogy ha már nő és ráadásul egy szexszimbólum, akkor elmegyek a falig. Ráadásul az utolsó próbán rám szóltak, hogy legyek még több. Azzal a meggyőződéssel léptem ki vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadára, hogy ki fogok esni, így az is stenkelt, hogy nincs vesztenivalóm” – fogalmazott a férfi szoprán.
Vásáry André ma ünnepelt sztárja a világ és persze szűk hazánk zenei színpadainak. De volt idő, amikor az énekes szégyellte még a beszédhangját is. Erről így mesélt: „Sokáig fogalmam sem volt arról, hogy énekes szeretnék lenni. Tizenhét, tizennyolc éves koromban jött először a gondolat, hogy szeretném kipróbálni magam ezen a területen.”
Kisgyerekként meg voltam győződve arról, hogy minden fiúnak ilyen hangja van, mint az enyém, csak senki nem mutatja meg.
„Nagyon sokáig fogalmam sem volt arról, hogy ez a hangszín mennyire ritka. Sőt, engem az általános iskolában elképesztő módon bántottak a társaim. Akkoriban szinte megszólalni sem mertem, nem hogy énekelni. Már a beszédhangom is zavarta a többieket… A gimis éveimben nyíltam ki úgy igazán és ott fordultam a színpad felé” – árulta el a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.
