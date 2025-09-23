Sztárban Sztár: Vásáry André gyerekként beszélni sem mert, mert gúnyolták

Már akkor minden szempár Vásáry Andréra szegeződött a TV2 stúdiójában, amikor háttal a közönségnek megállt a színpadra vezető lépcsőn és csak várta, hogy felcsendüljön a 80-as évek egyik legnagyobb popslágere. Sabrina a maga idejében felperzselte a férfiszíveket és a telt idomait kihangsúlyozó plakátok elborították a világ autószerelő műhelyeinek falait. Az énekesnek tehát nem volt könnyű dolga, hiszen egy korszakos szexszimbólumot kellett megszemélyesítenie a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Vásáry André az elsöprő siker után nyilatkozott a Borsnak. Az énekes nem csupán a nehéz feladatról vallott, de azt is elárulta, volt idő, amikor szégyellte azt a hangot, amire ma már isteni áldásként tekint.

Vásáry André zajos sikert aratott a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában (Fotó: Bors)

Vásáry André szexszimbólumként robbantotta fel a Sztárban Sztár All Stars színpadát

„A Sztárban Sztárban Zoltán Erikaként kezdtem a karrierem, majd Csepregi Éva bőrébe bújtam, szóval volt alkalmam elsajátítani a tűsarkakon való járást és táncot.”

A felkészülések alatt szinte le sem vettem a tűsarkú cipőket és csizmákat. Amint hazaértem, már ugrottam is bele és mindent, de mindent abban csináltam.

„Olyan ez, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni” – kezdte lapunknak André, akit egészen meglepett Stohl András kritikája, melyben a Sztárban Sztár történetének legjobb férfiból nővé alakulásának nevezte a produkciót, sőt azt is kijelentette ország világ előtt, hogy André mímelt külsejében éppen a nőideálját látta meg.

Vásáry André biztos volt benne, hogy kiesik a TV2 szuperprodukciójából (Fotó: Bors)

„Meggyőződésem volt, hogy ki fogok esni...”

„Szia Andris! Sabrina vagyok, ötvenhét éves…!” – kacsintott a Bors kamerájába Sabrina, vagyis Vásáry André. „Na de tegyük félre a viccet, mert egyébként az összes pozitív kritika közül, amit kaptam, Stohl András szavai estek a legjobban. Mert ez volt a cél. Amikor megkaptam a feladatot, én azt mondtam magamnak, hogy nem az a pasi leszek, aki eljátssza, hogy mennyire nem tud járni magas sarkúban. Úgy voltam vele, hogy ha már nő és ráadásul egy szexszimbólum, akkor elmegyek a falig. Ráadásul az utolsó próbán rám szóltak, hogy legyek még több. Azzal a meggyőződéssel léptem ki vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadára, hogy ki fogok esni, így az is stenkelt, hogy nincs vesztenivalóm” – fogalmazott a férfi szoprán.