Sztárban Sztár All Stars: Nem lett volna szabad kiesniük? Két tehetség búcsúzott a versenytől

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának harmadik adásában nyolc énekes lépett színpadra. Ez volt az évadban az első alkalom, hogy már a zsűri is pontozott: az ő pontjaik, valamint a közönség döntése értelmében négyen (Nótár Mary, Vásáry André, Vavra Bence és Veréb Tamás) az első dalt követően továbbjutottak a következő adásba, míg Király Viktornak, Freddie-nek, Völgyi Zsuzsinak és Dér Heninek egy második átalakulással kellett megküzdenie a továbbjutásért.

Kétségtelen, hogy négy nagyszerű énekes került veszélyzónába, ráadásul mondhatni mind a négyen sokkal erősebb produkciókkal készültek a második körre, így fájdalmas volt szembesülni azzal, hogy kettejüknek távoznia kell a műsorból. A zsűri az eredmény bejelentése előtti percekben ki is emelte, mennyire nehéz helyzet ez, és hogy az is nyertesnek számíthat, akinek most véget ért a verseny, hiszen mindenki kiválóan teljesített.