„Nem talált rám a boldogság” – drámai vallomást tett Vásáry André

Az opera és a popzene határán mozgó művész mindig is bátran vállalta a különböző zenei stílusokat. Vásáry Andréra most azonban olyan próbák várnak, amelyek még az ő sokoldalúságát is komoly feladatok elé állítják.

Vásáry André sikeres évet tudhat maga mögött, s izgatottan várja a szeptemberben induló műsort (Fotó: László Szabolcs)

Vásáry André: „A Rammstein nagy kihívás lenne”

Vásáry André a következő hónapban ismét a televíziós közönség elé áll, amikor elindul a Sztárban Sztár All Stars új évada. Az énekes korábban már bizonyította tehetségét a műsorban, ahol a döntő előtt nem sokkal esett ki, most azonban eltökélten készül arra, hogy új oldalát mutassa meg.

Én élvezni szeretném a műsort, örülnék, ha a verseny feléig eljutnék. Akkoriban mindig úgy éreztem, hogy kiesem az aktuális héten, de a közönség szeretete sokáig vitt előre

– mondta a lapnak.

A felkészülés korántsem egyszerű: hétről hétre teljesen más stílusban kell színpadra lépni, ami még a rutinos előadóknak is nagy kihívás.

Én ugye klasszikus stílusban énekelek, így számomra különösen nehéz lehet egy rock vagy metál produkció hiteles bemutatása. Például egy AC/DC, vagy a Rammstein nagy kihívás lenne. A rekesztés megviseli a hangomat

– vallotta be.

Ennek ellenére lelkesedése töretlen, és hisz abban, hogy a sokszínűség újra meggyőzi majd a nézőket. A verseny közösségi élménye is sokat jelent számára. Visszaemlékezett arra, hogy korábbi évadában több énekessel is baráti viszonyba került, és segítették egymást a felkészülésben.

Volt, hogy videókat küldtünk egymásnak arról, hogyan lehet egy karaktert a lehető leghitelesebben eljátszani

– mesélte a Borsnak.

Mind a női, mind pedig a férfi mezőny erősre sikeredett idén (Fotó: László Szabolcs)

„Én is érek, önfejlesztek”

A magánéletéről is őszintén beszélt. Bár jelenleg nincs mellette senki, a harmóniát önmagában igyekszik megtalálni.

Nem talált rám a boldogság, de nem is keresem görcsösen. Fejlődöm, én is érek, önfejlesztek, és bízom benne, hogy bevonzom azokat az embereket, akikkel valóban tudok kapcsolódni.

Vásáry André párja tehát még várat magára, de az énekes derűsen tekint előre.

Szakmai pályafutása közben idén is mozgalmas évet tudhat maga mögött. Többször járt külföldön, különféle fellépéseken vett részt, emellett aktívan foglalkozik állatvédelemmel és társadalmi ügyekkel. Mindez csak erősíti azt a képet, amelyet a rajongók ismernek róla: Vásáry André a profi énekes, aki nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is igyekszik értéket képviselni.