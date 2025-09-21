Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hajós máris beszólt Kordának: "Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is!"

Hajós máris beszólt Kordának: "Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is!"

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 20:12 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 21. 20:12
Király ViktorHajós AndrásKorda György
Hajós András csak nem bírta ki, hogy ne szóljon be Korda Györgynek.

Hajós András A Nagy Duett zsűritagjaként szállt bele páros lábbal Korda Györgybe és feleségébe, Balázs Kláriba. Akkor elég nagy port kavart a beszólás, András később gitárral a nyakában, dalban kért bocsánatot - ugyancsak egy élő adás során. Úgy tűnik, a korábbi botrányt most, a Sztárban Sztár All Stars 2025 harmadik élő adásában is sikerült megidézni, miután Király Viktor Korda Györgyként lépett színpadra.

Király Viktor igen rémisztő külsőt kapott Korda Györgyként a Sztárban Sztár All Stars adásában
Király Viktor igen rémisztő külsőt kapott Korda Györgyként a Sztárban Sztár All Stars adásában

Sztárban Sztár All Stars: Hajós András most Kordának vagy Király Viktornak szólt be?

Király Viktor már a kisfilmje során elismerte: bizony elég faramuci helyzetbe került, mert nem igazán tipikus Korda-dalt kapott a Buona sera signorina képében. Ráadásul a maszkmesterek sem voltak a helyzet magaslatán, a zsűri szerint inkább hasonlított a tehetséges énekes egy maffiózóra, mintsem a Reptér előadójára.

Hajós András azt fejtegette kritikájában, hogy voltak részek, amiket Viktor jobban énekelt, mint eredetileg Korda György, de még így sem győzte meg teljesen a produkció. 

Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is

 – jelentette ki, picit mindkettejüknek odaszúrva. Vajon ismét akkora hullámokat kavar majd a kijelentése, mint korábban?

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu