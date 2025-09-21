Hajós máris beszólt Kordának: "Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is!"

Hajós András A Nagy Duett zsűritagjaként szállt bele páros lábbal Korda Györgybe és feleségébe, Balázs Kláriba. Akkor elég nagy port kavart a beszólás, András később gitárral a nyakában, dalban kért bocsánatot - ugyancsak egy élő adás során. Úgy tűnik, a korábbi botrányt most, a Sztárban Sztár All Stars 2025 harmadik élő adásában is sikerült megidézni, miután Király Viktor Korda Györgyként lépett színpadra.

Király Viktor igen rémisztő külsőt kapott Korda Györgyként a Sztárban Sztár All Stars adásában

Sztárban Sztár All Stars: Hajós András most Kordának vagy Király Viktornak szólt be?

Király Viktor már a kisfilmje során elismerte: bizony elég faramuci helyzetbe került, mert nem igazán tipikus Korda-dalt kapott a Buona sera signorina képében. Ráadásul a maszkmesterek sem voltak a helyzet magaslatán, a zsűri szerint inkább hasonlított a tehetséges énekes egy maffiózóra, mintsem a Reptér előadójára.

Hajós András azt fejtegette kritikájában, hogy voltak részek, amiket Viktor jobban énekelt, mint eredetileg Korda György, de még így sem győzte meg teljesen a produkció.

Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is

– jelentette ki, picit mindkettejüknek odaszúrva. Vajon ismét akkora hullámokat kavar majd a kijelentése, mint korábban?