Stohl András élő adásban fakadt sírva: meg sem tudott szólalni

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 21:55
vavra benceStohl András
Mindenki megkönnyezte Vavra Bencét, de kétségtelenül Stohl András rendült meg leginkább. Drámai pillanatok a Sztárban Sztár All Stars műsorában.

Vavra Bence Tom Odell Another Love című dalát énekelte el a Sztárban Sztár All Stars 2025 harmadik élő adásában. Nem volt egyszerű dolga, hiszen az eredeti előadót megidézve nem ugrálhatott a színpadon, sőt, szinte semmit sem csinálhatott, csakis a hangjára támaszkodhatott. Talán épp ez volt a titka, hiszen produkciója után szinte szóhoz sem jutott a zsűri – és bizony érezhetően a közönség is elcsendesedett.

Vavra Bence énekét követően csönd telepedett a Sztárban Sztár All Stars stúdiójára
Sztárban Sztár All Stars: Stohl András képtelen volt megszólalni

Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is elárulta: megkönnyezte a dalt, ugyanakkor Stohl András volt az, akire a legnagyobb hatással volt. Hiába kezdett bele ugyanis Vavra Bence énekének méltatásába, egyszerűen képtelen volt végigmondani azt a könnyeitől. Olyannyira elérzékenyült, hogy kérte is azonnal Hajós Andrást, hogy gyorsan vegye át tőle a szót.

178A7241
Vavra Bence oda is ment megölelni az elérzékenyült Stohl Andrást

Vavra Bence végül 40 pontot kapott a zsűritől.

A dal:

És a zsűri reakciója:

