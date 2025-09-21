Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars: könnyek és buli, nagy végletekről szólt a harmadik adás – fotókon a legjobb pillanatok

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 23:20
Különleges pillanatokban nem volt hiány! Felidézzük a Sztárban Sztár All Stars szeptember 21-ei élő adásának legemlékezetesebb pillanatait.

Szeptember 21-én lezajlott a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának harmadik élő adása, melyben ezúttal az a csapat lépett színpadra, akik az első adásban továbbjutottak – azaz továbbra is ketté vannak szedve a műsor versenyzői. Nótár Mary, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie, Király Viktor, Vavra Bence, Vásáry André és Veréb Tamás igazán különös pillanatokkal ajándékozták meg mind a zsűrit, mind a nézőket.

Vásáry André, mint a szexikon Sabrina a Sztárban Sztár All Stars színpadán
Vásáry André, mint a szexikon Sabrina a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Volt itt minden: Völgyi Zsuzsi megtáncoltatta Lékai-Kiss Ramónát, Hajós András beszólt Király Viktornak (és az általa alakított Korda Györgynek), Vavra Bence pedig gyakorlatilag egy emberként ríkatott meg mindenkit.

Galériánkban, melyet az alábbi képre kattintva nézhetsz végig, felidézzük a Sztárban Sztár All Stars friss adásának legemlékezetesebb pillanatait:

Galéria: Könnyek, átalakulások és mulatási: ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars harmadik adása
Ilyen, amikor a zsűri is táncra perdül. Bizony, ezúttal erre is volt példa

 

 

