Férjének üzent Király-Virág Anita: "Így haza ne gyere!"

Király-Virág Anita
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 22:05
Sztárban Sztár All StarsKirály Viktor
Király Viktor feleségének is megvolt a véleménye férje produkciójáról. Elárulta, hogyan készült Király Viktor a Sztárban Sztár All Starsban harmadik élő előadására.

Nem semmi produkciót adott elő Király Viktor, mint Korda György a Sztárban Sztár All Stars színpadán, amihez otthon is bőven kellett gyakorolnia. A műsor ideje alatt még családjának is nélkülöznie kell a sztárt, ami kellő kitartást és türelmet igényelt.

Sztárban Sztár
Király Viktor felesége is megrémült az énekes kinézetétől , mikor fellépett a Sztárban Sztár színpadán

Korda György rémisztő hasonmásaként érkezett Viktor a Sztárban Sztár színpadára

Király-Virág Anita férje fellépése után Szabó Zsófinak vallott, mit szólt férje produkciójához.

Király Gyuri volt a legjobb szerintem

- mondta Anita.

Király-Virág Anita azt is elárulta, hogy Viktor otthon is teljes erőbedobással készült a produkcióra. Felesége 10-ből 10 pontot adott volna rá, ha teheti. Viktor eléggé groteszk maszkot kapott a feladatához, amellyel még a zsűrit is megdöbbentette, szerintük inkább egy maffiózóra hasonlított, mint Korda Gyurira. Hajós Andrást az énekes produkciója sem győzte meg. 

Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is.

 Külsejével ráadásul a feleségét is lesokkolta.

Borzasztóan nézett ki

mondta mosolyogva Király Viktor felesége, hozzátéve: ezzel a külsővel Király Viktor nem mehet haza!

 

