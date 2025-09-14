Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrült karakterek, átalakulások, no meg két Natalia Oreiro: mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars legjobb pillanatait

sztárban sztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 23:55
Sztárban sztár All StarsNatalia Oreiro
Emlékezetes átalakulásokban most sem volt hiány. Galériában gyűjtöttük össze a Sztárban Sztár All Stars második adásának emlékezetes pillanatait.

A Sztárban Sztár 2025-ben, a 11. évadban ismét Sztárban Sztár All Starsként tért vissza, azaz a korábbi évadok legjobbjait láthattuk ismét más sztárok bőrébe bújni. Ez bizony meglátszott a második adás produkcióin is: jobbnál jobb énekléseket hallhattunk és elképesztőbbnél elképesztőbb átalakulásokat láthattunk. Persze ismét a "nemcserélő" átalakulások vitték el a prímet, öröm volt MÁZS-t Kovács Katiként látni, vagy épp Horváth Tamást, aki második Natalia Oreiro volt – és akinek felesége igen extrém szettben érkezett szurkolni párjának.

Till Attila, Natalia Oreiro és Natalia Oreiro, pardon, Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars színpadán
Till Attila, Natalia Oreiro és Natalia Oreiro, pardon, Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Emlékezetes pillanatok a Sztárban Sztár All Stars színpadán

A nagy átalakulások mellett sajnos nagy megdöbbenésekről és nagy búcsúkról is szólt a műsor: ahogy az első adásban, úgy most is négy versenyző gyakorlatilag azonnal búcsúzott a 12 játékosból. Kozma Orsi és Kállay-Saunders András sajnos azonnal búcsúzott a produkciójuk után, Mészáros Árpád Zsolt, Pintér Tibor, Varga Viktor és Muri Enikő pedig veszélyzónába került, ahonnan végül a közönség Varga Viktort és Mészáros Árpád Zsoltot hozta vissza. Ez azt jelenti, hogy a másik két kieső Pintér Tibor és Muri Enikő lett.

Az alábbi fotóra kattintva nézheted végig galériánkat, melyben összegyűjtöttük az adás legkülönlegesebb pillanatait:

Galéria: Hihetetlen átalakulások: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars második adásának legjobb pillanatai
1/22
Natalia Oreirót, a zsűri sztárvendégét Tilla már a műsor elején megtáncoltatta

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu