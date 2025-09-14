Őrült karakterek, átalakulások, no meg két Natalia Oreiro: mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars legjobb pillanatait

A Sztárban Sztár 2025-ben, a 11. évadban ismét Sztárban Sztár All Starsként tért vissza, azaz a korábbi évadok legjobbjait láthattuk ismét más sztárok bőrébe bújni. Ez bizony meglátszott a második adás produkcióin is: jobbnál jobb énekléseket hallhattunk és elképesztőbbnél elképesztőbb átalakulásokat láthattunk. Persze ismét a "nemcserélő" átalakulások vitték el a prímet, öröm volt MÁZS-t Kovács Katiként látni, vagy épp Horváth Tamást, aki második Natalia Oreiro volt – és akinek felesége igen extrém szettben érkezett szurkolni párjának.

Till Attila, Natalia Oreiro és Natalia Oreiro, pardon, Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Emlékezetes pillanatok a Sztárban Sztár All Stars színpadán

A nagy átalakulások mellett sajnos nagy megdöbbenésekről és nagy búcsúkról is szólt a műsor: ahogy az első adásban, úgy most is négy versenyző gyakorlatilag azonnal búcsúzott a 12 játékosból. Kozma Orsi és Kállay-Saunders András sajnos azonnal búcsúzott a produkciójuk után, Mészáros Árpád Zsolt, Pintér Tibor, Varga Viktor és Muri Enikő pedig veszélyzónába került, ahonnan végül a közönség Varga Viktort és Mészáros Árpád Zsoltot hozta vissza. Ez azt jelenti, hogy a másik két kieső Pintér Tibor és Muri Enikő lett.