Nataila Oreiro kifecsegte: "Nem mentem el pisilni!"

Nataila Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának második adásában vendégzsűriként vett részt. A világsztár, akit alighanem a legtöbben Vad Angyalként ismernek, a műsort egy vörös ruhában kezdte, ám az ötödik párbaj előtti szünetben átöltözött, így amire a műsor visszatért, már egy merész dekoltázsú, trükkös-tükrös ruhában tért vissza.

Mondanunk sem kell, mindenkinek megakadt a szeme a latin szépségen, Hajós András csalódottan meg is jegyezte: bezzeg ha ő zoknit cserél a szünetben, azt senki sem veszi észre. Natalia Oreiro erre megjegyezte: "Vagy elmész mosdóba, vagy átöltözöl. Én nem mentem el pisilni" – magyarázta, felfedve: a szünetben bizony vagy kétbetűs kitérőt tesz az ember, vagy átöltözik. A kettő együtt nem fér bele. Ő ez utóbbi mellett döntött.