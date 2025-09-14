Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Nataila Oreiro kifecsegte: "Nem mentem el pisilni!"

Natalia Oreiro
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 22:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 14. 22:31
Micsoda kulisszatitkok derülnek ki! Mivel töltik a sztárok a Sztárban Sztár All Stars forgatási szünetét?

Nataila Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának második adásában vendégzsűriként vett részt. A világsztár, akit alighanem a legtöbben Vad Angyalként ismernek, a műsort egy vörös ruhában kezdte, ám az ötödik párbaj előtti szünetben átöltözött, így amire a műsor visszatért, már egy merész dekoltázsú, trükkös-tükrös ruhában tért vissza.

Natalia Oreiro átöltözött a Sztárban Sztár All Stars szünetében
Nataila Oreiro kifecsegte a Sztárban Sztár All Stars kulisszatitkát

Mondanunk sem kell, mindenkinek megakadt a szeme a latin szépségen, Hajós András csalódottan meg is jegyezte: bezzeg ha ő zoknit cserél a szünetben, azt senki sem veszi észre. Natalia Oreiro erre megjegyezte: "Vagy elmész mosdóba, vagy átöltözöl. Én nem mentem el pisilni" – magyarázta, felfedve: a szünetben bizony vagy kétbetűs kitérőt tesz az ember, vagy átöltözik. A kettő együtt nem fér bele. Ő ez utóbbi mellett döntött.

 

