Feszült csend a döntés előtti pillanatokban, Natalia Oreiro sem menthette meg a Sztárban Sztár All Stars kiesőit

Ahogy a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának első adásában, úgy a szeptember 14-én tartott második adásban is 12 játékos, a műsor korábbi évadainak 12 sztárjátékosa lépett színpadra, hogy párbajozzon. Ezúttal is volt sztárvendég a zsűriben, méghozzá maga a Vad Angyal, Natalia Oreiro, aki jó pár kellemes pillanatot okozott mind a színpadra lépőknek, mind a közönségnek.
A versenyszabályok értelmében hat játékos (Vastag Csaba, Péterffy Lili, Horváth Tamás, Janicsák Veca, Halastyák Fanni "Nemazalány" és Szandi) egyből, a párbaj után továbbjutott a következő adásba, Kozma Orsi és Kállay-Saunders András pedig sajnos rögtön kiesett. A zsűri a szívekkel Mészáros Árpád Zsoltnak, Pintér Tibornak, Varga Viktornak és Muri Enikőnek adott második esélyt. Végül a közönség döntött. Mielőtt a továbbjutók nevét Tilla elárulta, feszült csend telepedett a stúdióra, és alighanem a tévénézők is hasonló lélegzetvisszafojtva ültek a képernyők előtt. A közönség Varga Viktort és Mészáros Árpád Zsoltot mentette meg.
Így a második adás kiesői Kozma Orsi, Kállay-Saunders András, Pintér Tibor és Muri Enikő lettek.
