Minden szem Horváth Tomi feleségének fenekére tapad: igencsak bizarr ruhával készül a Sztárban Sztárra!

Horváth Tomi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 17:52
sztárban sztárPéterfi Andrea
Meglepő módon drukkol férjének a győzelem érdekében. Vajon pont ez hozza meg a szerencsét Horváth Tominak?

Gőzerővel készülnek a Sztárban Sztár versenyzői a ma esti műsorra, de úgy tűnik, nem csak őket ragadta el a versenyszellem. Horváth Tomi felesége egy meglepő ruhával állt elő, annak érdekében, hogy férjének drukkoljon.

Szokatlan módon drukkol Horváth Tomi felesége
Szokatlan módon drukkol Horváth Tomi felesége Fotó: Instagram/ Horváth Tamás

Bizarr rucival drukkol Horváth Tomi felesége

Hajrá Tomi! #üljráazracomra

- írta Instagram-oldalán az énekes felesége, Péterfi Andrea.

A képen Andrea óriási mosollyal az arcán látható, azonban mellette egy ismerős arc meglepő helyen bukkan fel, méghozzá kétszer is. Az énekes felesége meglehetősen egyedi ruhát választott ahhoz, hogy kifejezze támogatását férje iránt, ugyanis Tamás mosolygós arca kétszer is feltűnik fenekén.

Bár az énekes már 2017-ben megnyerte a Sztárban Sztár ötödik évadát, idén is teljes erőbedobással vetette bele magát a versenybe. Ki tudja, talán felesége műsor előtti szertartása most is meghozza számára a szerencsét.

 

