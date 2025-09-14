Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár All Stars: Gesztesi Dollyként, Puskás Peti Madonnaként – mutatjuk a legemlékezetesebb átalakulásokat

átalakulás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 14:30
Sztárban SztártGesztesi KárolyPeter SrámekZámbó Krisztián
A TV2 házibulijában már eddig is számtalan vicces, vagy éppen nagyon komoly átalakulást láthattak a nézők. Az tény, hogy a Sztárban Sztár eddigi legviccesebb pillanatokat férfi énekesek okozták, akik valamelyik női előadó bőrébe bújtak. Te emlékszel, Gesztesi Károlyra Dollyként, Pápai Jocira Zalatnay Ciniként, Puskás Petire Madonnaként? A Bors összegyűjtötte a legemlékezetesebb nővé alakulásokat.
D.G.
A szerző cikkei

Az átalakulások műsorában mindig azt hiszi a zsűri és a nézők is, hogy már mindent láttak, aztán mindig jönnek az újabb és újabb meglepetések. A Sztárban Sztár műsorban fantasztikus maszkmesterek és sminkesek dolgoznak, hogy az énekesek minél jobban hasonlítsanak az általuk alakítandó előadóra. A leckét szinte mindig a nővé alakulások okozzák a szakembereknek, mert persze az alkati adottságokat nem lehet megváltoztatni, a „csomagot” nem mindig lehet elrejteni és hát ne felejtkezzünk el a magassarkú cipőkről, amiben ki ügyesebben, ki kevésbé ügyesen lejt a színpadon. 

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars első évadában Zámbó Krisztián Szandiként nagyon vicces volt (Fotó: Bors)

Puskás Peti tarolt Madonnaként a Sztárban Sztárban

Az ország házibulijának idén már a 11. évada megy a TV2-n. Az évek óta tartó siker nyitja a szórakoztatás, a Sztárban Sztárban számtalan szívmelengető produkciót láthattunk már, és számtalan olyan előadást is, ami beleégett a retinánkba. A legviccesebb pillanatok szinte kivétel nélkül férfi énekeseinkhez kötődnek, akik nővé alakultak át. Most vasárnap 12 énekes párbajával folytatódik a műsor, ahol Natalia Oreio lesz a vendég zsűritag. Liptai Claudiáék mellett az uruguayi színész-énekesnő is biztosan jól fog szórakozni, főleg, hogy Horváth Tamás az ő bőrébe bújik majd. 

De a Sztárban Sztár All Stars 2025 második adásáig összegyűjtöttük a legviccesebb, legjobb nővé alakításokat. 

20241005_Sztárban sztárs allsztár 7.élő adás_SZL
Az azóta elhunyt Gesztesi Károly 2013-ban számtalan felejthetetlen pillanatot szerzett a nézőknek, egészen a döntőig menetelt, Dolly alakításától mindenki dőlt a nevetéstől
Stohl András Amanda Lear bőrében is nagyon szórakoztató volt
Valkusz Milán mindenki szerint a legszebb Zséda volt a műsor történetében
Sipos Peti Zoltán Erikaként pusztító volt, hatalmas sikert aratott
Pál Dénes nagyon jól énekelt Cherként, de valljuk be, nagyon viccesen nézett ki
Kökény Attila többször is állt női ruhában a műsor színpadára, itt éppen Conchitaként tündököl
De a most vasárnapi vendég zsűri Natalia Oreio bőrébe bújva is megnevettetett mindenkit
Maradjunk annyiban, Hevesi Tamás Susan Boyle-ként sok ember retinájába beleégett
Pintér Tenya is maradandót alkotott Cher utánzásával
A Sztárban Sztár All Stars első évadának egyik legpusztítóbb pillanata Zámbó Krisztián Szandija volt
Pápapi Joci sokak szerint szürreális Zalatnay Cini volt
Peter Sramek, aki végül meg is nyerte az All Stars első évadot, Tóth Gabi bőrébe bújva olyat énekelt, hogy sokan viccesen meg is jegyezték, hogy jobb volt mint az eredeti
Varga Viktor tökéletesen hozta Amy Winehouse drámai megjelenését és hangját
Galéria: Sztárban Sztár All Stars: Íme a legemlékezetesebb nővé alakulások az eddigi évadokban
1/14
Puskás Peti fantasztikus Madonna volt a Sztárban Sztár All Stars első évadában, a nézőtér felrobbant olyan jól hozta az amerikai világsztárt

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu