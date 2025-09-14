Sztárban Sztár All Stars: Gesztesi Dollyként, Puskás Peti Madonnaként – mutatjuk a legemlékezetesebb átalakulásokat

Az átalakulások műsorában mindig azt hiszi a zsűri és a nézők is, hogy már mindent láttak, aztán mindig jönnek az újabb és újabb meglepetések. A Sztárban Sztár műsorban fantasztikus maszkmesterek és sminkesek dolgoznak, hogy az énekesek minél jobban hasonlítsanak az általuk alakítandó előadóra. A leckét szinte mindig a nővé alakulások okozzák a szakembereknek, mert persze az alkati adottságokat nem lehet megváltoztatni, a „csomagot” nem mindig lehet elrejteni és hát ne felejtkezzünk el a magassarkú cipőkről, amiben ki ügyesebben, ki kevésbé ügyesen lejt a színpadon.

A Sztárban Sztár All Stars első évadában Zámbó Krisztián Szandiként nagyon vicces volt (Fotó: Bors)

Puskás Peti tarolt Madonnaként a Sztárban Sztárban

Az ország házibulijának idén már a 11. évada megy a TV2-n. Az évek óta tartó siker nyitja a szórakoztatás, a Sztárban Sztárban számtalan szívmelengető produkciót láthattunk már, és számtalan olyan előadást is, ami beleégett a retinánkba. A legviccesebb pillanatok szinte kivétel nélkül férfi énekeseinkhez kötődnek, akik nővé alakultak át. Most vasárnap 12 énekes párbajával folytatódik a műsor, ahol Natalia Oreio lesz a vendég zsűritag. Liptai Claudiáék mellett az uruguayi színész-énekesnő is biztosan jól fog szórakozni, főleg, hogy Horváth Tamás az ő bőrébe bújik majd.

De a Sztárban Sztár All Stars 2025 második adásáig összegyűjtöttük a legviccesebb, legjobb nővé alakításokat.