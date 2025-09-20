Rubint Réka üzent a Digitális Polgári Körökről: "Szívügyem az emberek megsegítése és motiválása"

A Papp László Sportarénában zajlik a Digitális Polgári Kör (DPK) országos találkozója a mai napon, ahol a család és a közösségi értékek is középpontba kerülnek, több más fontos ügy mellett. A rendezvényen Rubint Réka is jelen van, meghívott előadóként, hogy személyes tapasztalataival erősítse a program üzenetét.
„Meghívott előadóként vagyok itt, egy kerekasztal-beszélgetésnél veszek részt egy olyan témában, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Nekem szívügyem az emberek megsegítése és motiválása, mind az egészséges életmód, mind a család, mind az egység fenntartása terén” – mondja Réka, miközben hangsúlyozza, hogy számára ezek az értékek mindennél fontosabbak.
A fitnesz és az egészséges életmód iránt elkötelezett sztár számára a család nem csupán hagyomány, hanem életforma:
Norbival 24 éve vagyunk egy pár, 23 éve házasok, és kislányként is így lettem nevelve, hogy a család nagyon fontos. Onnan hozott értékek, a munkának a szeretete, és mondhatom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkámat, a hivatásomat szerelemként űzöm
– osztotta meg a gondolatait a Borsnak. Szavai jól illeszkednek a DPK üzenetéhez, amely szerint a család egysége korunk kihívásaira adott válasz, örök érték és a közösségi emlékezet hordozója.
A napja rendkívül mozgalmasan telt, hiszen a rendezvény előtt dolgozott: „Ma már letoltam két edzést. A napot Békéscsabán kezdtem, ahol közel 400 lelkes tornázónak adhattam át a mozgás örömét, innen megyek a Margitszigetre vezetett az utam, ahol szintén szintén több száz résztvevőnek tartottam edzést. Majd ide érkezem a kerekasztal-beszélgetésre” – mondta lapunknak Réka, aki így egyszerre él a hivatásának és a családjának.
A Családokért Digitális Polgári Kör alapítói és tagjai hangsúlyozzák, hogy a férfi és nő szeretetközössége, valamint a gyermekvállalás teszi teljessé a családot, amely erőt, biztonságot és jövőt ad hazánknak és Európának. Réka jelenléte és szavai tökéletesen illusztrálják ezt: a család nem csupán személyes érték, hanem közösségi erő is, amelyre a mai társadalomnak kiemelten szüksége van.
