Hoppá, Nagy Feró és a celebek érkeznek a Digitális Polgári Körök első találkozójára - Fotók

Szombaton a Papp László Sportarénában rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját. A programban beszédek, zenei produkciók és kiállítás is várja a regisztrált tagokat, beszédet mond Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is. Az pedig már most elmondható, hogy sztárparádé várható.

Nagy Feró már fotózkodik a a digitális polgári körök találkozóján

Sztárokkal van tele a digitális polgári körök találkozója

Mint azt megírtuk, a Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Körök találkozón nemcsak Orbán Viktor lesz jelen, hanem számos ismert sztár is: Muri Enikő, Marsi Anikó és például Dopeman is részt vesz a rendezvényen. Az első érkezők között van Nagy Feró és Szőke András is, mellettük pedig a politikusok és érdeklődök is szép számmal gyülekeznek.

A Beatrice frontembere, Nagy Feró izgatottan várta a szombati találkozót a Zebra Digitális Polgári Kör tagjaival is. Mint korábban elmondta, reméli, hogy a főként ismert személyiségekből álló csapattal közösen kidolgozhatnak egy stratégiát az online baloldali hazugságpropaganda visszaszorítására.

Zajlik a digitális honfoglalás, és örömmel veszek részt a harcban az online térben is. Fontosnak tartom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük

– mondta Nagy Feró.

Nézd meg galériánkban, hogyan gyűlnek az emberek a rendezvényen: