Pártai Lucia ismét szerelmes, Sallai Nóra üzent megmentőjének

Eléggé hektikus volt az elmúlt hét időjárása, hol a nyarat idézte a hőmérséklet, hol a hideg szél és eső mosta el a jókedvünket. A hazai sztárvilág hete is hasonlóan felemásra sikeredett, katunk hírt nagy boldogságról, de volt okunk szomorkodni és mérgelődni is. A hét nyertese pedig az időjárás nagy ismerője, Pártai Lucia lett, aki elmesélte, hogy Aigner Szilárd halálát követően sem magányos, ugyanis egy régi családi barát szerelmet hozott az életébe.

Pártai Lucia új párra talált (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Pártai Luciával ellentétben, másnak nem volt jó hete

Nagy Melanie például arról számolt be, hogy gyermekei apja, G.w.M egy ideje nem segíti anyagilag a gyerekek ellátásában. Ezt a rapper tagadja, szóval nem tudni, az igazság kinek az állításában lakozik.

Sallai Nórának sajnos nemcsak az elmúlt pár napja volt pokoli, hanem az elmúlt 12 hónapja. Egy éve már, hogy tragikus autóbalesetet szenvedett kisfiával, amiből sem testileg, sem lelkileg nem épült még fel a színésznő. Viszont most üzent a Borson keresztül a megmentőjének.

A Házasság első látásra szereplői közül egyik pár sincs már együtt, de ez nem jelenti azt, hogy mind magányosak lennének. Horváth Enikő például boldogabb a válása óta, mint valaha, igaz, akadt bőven nehézség az életében, amikről most mindent elárult.

Az Ázsia Expresszben látható Barbinek Paula pedig nemcsak a reality-ben élt át nehéz pillanatokat, hanem az életben is. Tallós Rita lánya motorbalesetet szenvedett.