Élete legnehezebb időszakán van túl a Házasság első látásra sztárja: „Majdnem szakítottunk”

Horváth Enikő és Kriston Peti a Házasság első látásra 1. évadában alkottak egy párt, de a kapcsolatuk végül nem ért boldog véget. Encire azonban nem sokkal a forgatás után rátalált a szerelem Király Milán személyében, aki korábban szintén egy párkereső valóságshow-ban szerepelt. A fiatalok azóta is nagyon boldogok együtt, de az ő életük sem mindig olyan, mint egy tündérmese. A fiatal lány most a Borsnak mesélt először élete egyik legnehezebb időszakáról.

A Házasság első látásra Horváth Enikője és a Love Island Milánja most nagyon boldogok, közösen tervezik a jövőt is (Fotó: Horváth Enikő)

A Házasság első látásra Enikő életében komoly fordulópont volt, hiszen ha nem is közvetlen a műsorban, de mégis általa talált rá a szerelem. Milánnal már több mint egy éve alkotnak egy párt, ráadásul tavaly télen együtt mentek ki Ausztriába dolgozni. Ám ez nem teljesen úgy alakult, ahogy várták...

Tavaly kimentünk Tirolba dolgozni és csak most áprilisban jöttünk haza. De hiába szeretek nagyon külföldön lenni, és nyilván anyagi szempontból is megérte kimenni, mégis nagyon nehezen éltem meg azt az időszakot. Nekem ott a lehető legrosszabb énem került előtérbe, mert nem bírtam ezt a bezártságot hosszú távon. Minden második nap haza akartam jönni, fel akartam mondani, ott hagyni az egészet, de aztán Milán miatt mindig maradtam, ő volt a visszatartó erő

– vágott bele őszintén.

„Ráadásul olyan emberekkel dolgoztam együtt, akiktől szinte csak negatív energiát kaptam, de hét napból hatot velük kellett töltenem, és ezt nagyon nehezen viseltem. Emellett távol voltam a családomtól meg a kiskutyámtól is, ami csak rontott a helyzeten” – mesélte.

Horváth Enikő és Király Milán kapcsolata megsínylette az ausztriai munkát, de voltak boldog pillanatok is (Fotó: Horváth Enikő)

A Házasság első látásra szereplőjének kapcsolata is megingott

Enikő azt is bevallotta, hogy az ottani problémákat a kapcsolata is megsínylette, sőt, volt olyan, hogy igencsak rezgett a léc.

„Folyamatosan csak negatív gondolataim voltak, pedig a Milánnál volt egy közös célunk, amiért küzdöttünk, mert szeretnénk elutazni Balira együtt, de még ez sem segített. Viszont le a kalappal előtte azért, amit elviselt tőlem ebben a fél éveben, és hogy mellettem volt a legmélyebb napjaimon is, bár valóban volt olyan pont, amikor nem sok kellett hozzá, hogy rámenjen a kapcsolatunk” – emlékezett vissza.

Előfordult, hogy Milán – hozzáteszem teljesen jogosan – úgy érezte, hogy már nem bírja ezt tovább, és majdnem szakítottunk. Próbálta addig normálisan kezelni, ameddig bírta energiával, de ő ott ráadásul egy menedzseri pozícióban volt, és ezer más dologgal is kellett volna foglalkoznia, nem csak az én hisztimmel. Szóval nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy így kitartott mellettem. Egyébként érdekes, hogy a kapcsolatunk elején ez pont fordítva volt, hogy Milán volt egy kicsit mélyebb ponton, mint én, és akkor én tartottam ki. Szóval mondhatni, túl vagyunk már mindenen

– folytatta.