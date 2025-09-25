Friss hírek érkezetek az Ázsia Expressz sztárjának balesetéről: Tallós Rita a Borsnak szólalt meg először

Tallós Rita és Barbinek Paula párosát jelenleg az Ázsia Expressz 6. évadában láthatják a nézők, ahol egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdeniük a győzelemért. Az anya-lánya páros persze már jó ideje itthon van, hiszen a forgatások tavasszal zajlottak, így fordulhatott elő az is, hogy Paula ma délelőtt balesetet szenvedett. A történtekről egy szemtanú számolt be lapunknak, most pedig a színésznő is elárult néhány részletet, egyenesen a kórházból.
Egy olvasónk juttatta el hozzánk a hírt, hogy ma délelőtt Barbinek Paula motorbalesetet szenvedett az Attila úton. A színésznő édesanyja is a helyszínre sietett, ahol együtt várták meg a mentőt, amivel Paulát kórházba szállították. És bár még csak nemrég érkeztek meg, Tallós Rita a Borson keresztül igyekezett megnyugtatta az aggódó rajongóikat.
Valóban igaz a hír, Paula motorral megcsúszott a vizes úton és elesett, de szerencsére nincs nagy baj. A térdét fájlalja, ezért jobbnak láttuk, ha mentőt hívunk, ami be is hozott minket a János Kórházba, de egyelőre mi sem tudunk többet. Szerencsére nincs ok aggodalomra, valószínűleg nem történt komoly sérülés
– mondta röviden Tallós Rita lánya balesetéről.
Mivel Barbinek Paula édesanyja a legidősebb játékos a jelenlegi mezőnyben, ráadásul korábbi betegsége miatt is mondhatni hátránnyal indult a műsorban, így több feladat is komoly kihívást jelent számára. Tallós Rita azonban szépen veszi az akadályokat, bár volt néhány alkalom, amikor Paula és a nézők is komolyan aggódtak érte.
Azt hittem, összeesik az anyám
– mondta Paula a műsorban.
„Én azt hittem, hogy ez sokkal könnyebb, amikor bevállaltam, hogy ez egy kaland. De a kaland szó maga olyan messze van ettől a borzalomtól, amit átélünk… Az, hogy ezt én ennyi idősen végigcsinálom, úgy gondolom, elképesztő próbatétel számomra, büszke vagyok magamra. Ha nem lenne a lányom, nem tudnám végigcsinálni!” – fejtette ki a véleményét akkor Rita is.
