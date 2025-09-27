Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sallai Nóra baleset megemlékezés

Sallai Nóra végre megtörte a csendet: a Borson keresztül üzent megmentőjének

Sallai Nóra balesete
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 03:04
halálos autóbalesetautóbalesetSallai Nóra
A színésznő és Mátai Nóra pontosan egy évvel ezelőtt találkoztak egymással egy szörnyű tragédia következtében. A feldolgozhatatlan események után sem felejtették el egymást. Sallai Nóra és megmentője sorsa már örökre összefort.
Bors
A szerző cikkei
  • Egy éve történt Sallai Nóra balesete, ami az egész országot megrázta.
  • A színésznő egy fiatal lánynak köszönheti az életét, aki a tragikus eset után azonnal segítségére sietett.
  • Bár Sallai Nóra állapota még nem engedte meg, hogy személyesen találkozzon megmentőjével, a jövőben szeretne erre sort keríteni, a BorsOnline oldalán keresztül küldött üzenetet.

2024. szeptember 27. – pontosan egy évvel ezelőtt történt Sallai Nóra balesete, az autóbaleset, amiben a színésznő súlyosan megsérült és elveszítette 5 éves kisfiát. Ezen a napon ismerte meg az ország Mátai Nóra nevét is, azét az akkor 15 éves kamaszét, aki elképesztő lélekjelenlétével, hősként mentette meg a színésznő életét.

Sallai Nóra balesete előtt a Jóban Rosszbanból volt ismert
Már egy éve, hogy egy végzetes balesetben Sallai Nóra kisfia elhunyt (Fotó: TV2)

Sallai Nóra balesetének története

Napra pontosan egy éve, Alsónémediben ütközött autójával a Jóban Rosszban színésznője, akit egy gyorsan haladó autó, kanyarodás közben tarolt le az útról. Sallai Nóra a kora esti órákban tartott hazafelé a kisfiával egy játszótérről, amikor a tragédia megtörtént.

Mátai Nóra, a hőssé vált kamaszlány az ütközés alatt a barátaival egy közeli téren tartózkodott. Egy csattanást hallottak, amire azonnal felkapták a fejüket. Amikor látták, mi történt, a fiatal lány a helyszínre sietett és a mentős diszpécser utasításait követve segített életben tartani a súlyosan megsérült színésznőt: többedmagával kiszabadították a felismerhetetlenségig összetört autóból, stabil oldalfekvésbe helyezték és a mentők kiérkezéséig folyamatosan figyelték a légzését. Sallai Nóra kisfiát az út másik oldalán látták el a járókelők, felváltva lélegeztették – Mátai Nóra szerint a kisfiúnak nem volt már pulzusa, amikor kiemelték az összeroncsolódott kocsiból, de eleinte sikerült stabilizálni az állapotát. Később sajnálatos módon Sallai Nóra kisfia elhunyt a kórházban. 

Sallai Nóra baleset helyszíne Alsónémediben
Ebben a kereszteződésben történt Sallai Nóra tragikus balesete (Fotó: Kovács Dávid)

A Borson keresztül üzent egymásnak Sallai Nóra és hős megmentője

Egy évvel a szörnyű baleset után megkerestük Sallai Nórát és Mátai Nórát is, akiket a tragédiával kapcsolatos érzéseikről kérdeztük, illetve arról, találkozott-e már egymással a hős megmentő és megmentettje.

Sallai Nóra állapotáért,sokan aggódtak, jelenleg még mindig a gyógyulás útját járja, beszélni érthető módon, nem tud a történtekről. Édesanyja azonban a következőket tolmácsolta szerkesztőségünk felé azzal kapcsolatban, hogy lánya szeretne-e a közeljövőben találkozni azzal a fiatal lánnyal, aki túlzás nélkül, megmentette az életét:

Nóra még nem áll készen erre a találkozóra, de természetesen a család már gondolt arra, hogy megkeressük a hölgyet. Nóra nyitott lenne rá, de még egy pici időt kérünk ahhoz, hogy ő nyilatkozzon, illetve találkozzon vele. Még nagyon... még időt kérünk

– nyilatkozta megtörten Sallai Nóra édesanyja.

Sallai Nóra balesetével kapcsolatban nehezen tud beszélni
Sallai Nóra életét egy fiatal lánya mentette meg a baleset után (Fotó: TV2)

Mátai Nóra, Sallai Nóra megmentője szintén nyitott lenne a találkozóra, ám ő is nagyon érzékenyen és egy felnőtt empátiájával válaszolt a megkeresésre:

Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem.

Arra a kérdésre pedig, hogy mit üzenne Nórának a Borson keresztül, a következőket válaszolta:

Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu