Sallai Nóra végre megtörte a csendet: a Borson keresztül üzent megmentőjének

Egy éve történt Sallai Nóra balesete, ami az egész országot megrázta.

A színésznő egy fiatal lánynak köszönheti az életét, aki a tragikus eset után azonnal segítségére sietett.

Bár Sallai Nóra állapota még nem engedte meg, hogy személyesen találkozzon megmentőjével, a jövőben szeretne erre sort keríteni, a BorsOnline oldalán keresztül küldött üzenetet.

2024. szeptember 27. – pontosan egy évvel ezelőtt történt Sallai Nóra balesete, az autóbaleset, amiben a színésznő súlyosan megsérült és elveszítette 5 éves kisfiát. Ezen a napon ismerte meg az ország Mátai Nóra nevét is, azét az akkor 15 éves kamaszét, aki elképesztő lélekjelenlétével, hősként mentette meg a színésznő életét.

Már egy éve, hogy egy végzetes balesetben Sallai Nóra kisfia elhunyt (Fotó: TV2)

Sallai Nóra balesetének története

Napra pontosan egy éve, Alsónémediben ütközött autójával a Jóban Rosszban színésznője, akit egy gyorsan haladó autó, kanyarodás közben tarolt le az útról. Sallai Nóra a kora esti órákban tartott hazafelé a kisfiával egy játszótérről, amikor a tragédia megtörtént.

Mátai Nóra, a hőssé vált kamaszlány az ütközés alatt a barátaival egy közeli téren tartózkodott. Egy csattanást hallottak, amire azonnal felkapták a fejüket. Amikor látták, mi történt, a fiatal lány a helyszínre sietett és a mentős diszpécser utasításait követve segített életben tartani a súlyosan megsérült színésznőt: többedmagával kiszabadították a felismerhetetlenségig összetört autóból, stabil oldalfekvésbe helyezték és a mentők kiérkezéséig folyamatosan figyelték a légzését. Sallai Nóra kisfiát az út másik oldalán látták el a járókelők, felváltva lélegeztették – Mátai Nóra szerint a kisfiúnak nem volt már pulzusa, amikor kiemelték az összeroncsolódott kocsiból, de eleinte sikerült stabilizálni az állapotát. Később sajnálatos módon Sallai Nóra kisfia elhunyt a kórházban.

Ebben a kereszteződésben történt Sallai Nóra tragikus balesete (Fotó: Kovács Dávid)

A Borson keresztül üzent egymásnak Sallai Nóra és hős megmentője

Egy évvel a szörnyű baleset után megkerestük Sallai Nórát és Mátai Nórát is, akiket a tragédiával kapcsolatos érzéseikről kérdeztük, illetve arról, találkozott-e már egymással a hős megmentő és megmentettje.