Sallai Nóra végre megtörte a csendet: a Borson keresztül üzent megmentőjének

2024. szeptember 27. – pontosan egy évvel ezelőtt történt Sallai Nóra balesete, az autóbaleset, amiben a színésznő súlyosan megsérült és elveszítette 5 éves kisfiát. Ezen a napon ismerte meg az ország Mátai Nóra nevét is, azét az akkor 15 éves kamaszét, aki elképesztő lélekjelenlétével, hősként mentette meg a színésznő életét.
Napra pontosan egy éve, Alsónémediben ütközött autójával a Jóban Rosszban színésznője, akit egy gyorsan haladó autó, kanyarodás közben tarolt le az útról. Sallai Nóra a kora esti órákban tartott hazafelé a kisfiával egy játszótérről, amikor a tragédia megtörtént.
Mátai Nóra, a hőssé vált kamaszlány az ütközés alatt a barátaival egy közeli téren tartózkodott. Egy csattanást hallottak, amire azonnal felkapták a fejüket. Amikor látták, mi történt, a fiatal lány a helyszínre sietett és a mentős diszpécser utasításait követve segített életben tartani a súlyosan megsérült színésznőt: többedmagával kiszabadították a felismerhetetlenségig összetört autóból, stabil oldalfekvésbe helyezték és a mentők kiérkezéséig folyamatosan figyelték a légzését. Sallai Nóra kisfiát az út másik oldalán látták el a járókelők, felváltva lélegeztették – Mátai Nóra szerint a kisfiúnak nem volt már pulzusa, amikor kiemelték az összeroncsolódott kocsiból, de eleinte sikerült stabilizálni az állapotát. Később sajnálatos módon Sallai Nóra kisfia elhunyt a kórházban.
Egy évvel a szörnyű baleset után megkerestük Sallai Nórát és Mátai Nórát is, akiket a tragédiával kapcsolatos érzéseikről kérdeztük, illetve arról, találkozott-e már egymással a hős megmentő és megmentettje.
Sallai Nóra állapotáért,sokan aggódtak, jelenleg még mindig a gyógyulás útját járja, beszélni érthető módon, nem tud a történtekről. Édesanyja azonban a következőket tolmácsolta szerkesztőségünk felé azzal kapcsolatban, hogy lánya szeretne-e a közeljövőben találkozni azzal a fiatal lánnyal, aki túlzás nélkül, megmentette az életét:
Nóra még nem áll készen erre a találkozóra, de természetesen a család már gondolt arra, hogy megkeressük a hölgyet. Nóra nyitott lenne rá, de még egy pici időt kérünk ahhoz, hogy ő nyilatkozzon, illetve találkozzon vele. Még nagyon... még időt kérünk
– nyilatkozta megtörten Sallai Nóra édesanyja.
Mátai Nóra, Sallai Nóra megmentője szintén nyitott lenne a találkozóra, ám ő is nagyon érzékenyen és egy felnőtt empátiájával válaszolt a megkeresésre:
Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem.
Arra a kérdésre pedig, hogy mit üzenne Nórának a Borson keresztül, a következőket válaszolta:
Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.