Marsi Anikó: „Ott a helyem a DPK első, országos találkozóján!”

Szentkirályi Alexandra mellett Marsi Anikó is ott lesz szombaton a Papp László Budapest Sportarénában, ahol megrendezik a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. A TV2 Tények műsorvezetője a Nők Digitális Polgári Kör egyik alapítójaként érkezik a hatalmas, jobboldali értékeket képviselő embereket tömörítő rendezvényre, hiszen fontosnak tartja, hogy ott is szót emeljen az online térben elharapódzott gyűlöletbeszéddel és a baloldali hazugságkampányokkal szemben.
Marsi Anikó ugyanakkor szívesen beszélget majd olyan érdeklődőkkel, akik még csak gondolkodnak azon, hogy csatlakozzanak, például a Női Digitális Polgári Körhöz, melynek hét alappillére és célkitűzéseik bárki számára elérhetőek a Facebookon is:
Digitális immunrendszer
Arra szövetkezünk, hogy stabil online kulturális védőhálót létrehozva megóvjuk nemzeti értékeinket, nyelvünket és identitásunkat – a digitalizált világban is.
Alkotás
Polgári, keresztény és konzervatív alapokon nyugvó értékrendünket határozottan képviseljük a közösségi médiában. Az online közéleti vitákba a nemzeti értékek és érdekek védelme mentén konstruktív módon bekapcsolódunk. Célunk, hogy az általunk vallott értékek hassák át Magyarország kormányzását.
Büszkeség
Elutasítjuk a rombolás és gyűlölet kultúráját az online térben. A magyarság a digitalizált világban is büszke, békés és erős közösség.
Szellemi műhely
A világ nem magától épül, építeni kell. Így van ez az online világgal is. A XXI. század kihívásaira együtt kell megoldást találnunk. A Digitális Polgári Körök ezen megoldások kollektív kimunkálásának színterei. Tudástermelő és gondolatmegosztó platformok. A Digitális Polgári Körben ilyen attitűd mentén kapcsolódunk egymáshoz. A Körök tagjai közvetlen összeköttetésben állnak Magyarország vezetőivel, így közösen alakíthatjuk a magyarság sorsát.
Digitális algoritmus
Mi leszünk azok, akik felépítjük a nemzeti algoritmust, amely hitvallásunk hármas egységén nyugszik: megmaradni magyarnak, megvédeni szabadságunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban is.
Egység
Az online világban eltöröljük a határokat magyar és magyar között. A digitális térben újraegyesítjük a Kárpát-medence és a nagyvilág magyarságát.
Összetartás
A Digitális Polgári Kör tagjai összetartanak az online világban és azon túl is. Támogatjuk egymást az élet legkülönbözőbb területein, hogy a digitális polgári szellem teret nyerhessen a magyar társadalom széles rétegeiben.
Marsi Anikó a Borsnak elárulta, már nagyon várja a szombati eseményt és azt is elmondta, miért döntött a Női Dikitális Polgári Kör megalapítása mellett. „Természetesen, mint a Női DPK egyik alapítója, ott a helyem. Sőt, alig várom az eseményt.”
A legmeghatározóbb tapasztalatom az, hogy én itt biztonságban vagyok.
„Itt senki nem fröcsög, senki nem gyalázkodik. Értelmes emberek értelmes gondolataival találkozom. Főleg nőkével, de csatlakoztak hozzánk férfiak is. Fontosnak tartom azt is, hogy találjunk közös platformot a legkülönbözőbb korosztályok női témáinak” – fogalmazott a Tények műsorvezetője.
