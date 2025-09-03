Marsi Anikó és Gyarmati Gábor: „Nálunk is vannak viták”

Sok-sok házaspárról hallottuk már, hogy az építkezés befejezése vagy a felújítás végén a házasságuknak is vége lett az örökös viták, egyet nem értés miatt. A Marsi Anikó Gyarmati Gábor házaspár rácáfol erre.

Marsi Anikó imádja a régi bútorokat, saját kezűleg újítja fel

Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN

„Nálunk is vannak viták„ – mondták nevetve, szinte egyszerre a hot! magazinnak. "Emlékszel a fürdőkád esetére? – mosolygott Marsi Anikó. – Gábornak mondtam, hogy a fürdőkádat ne hagyományos lemezborítással burkolja, de ne is csempézze körül, hanem faborítást szeretnék. Mire sikerült rávennem erre, már ki is találtam, hogy inkább mégis tűzifa borítást szeretnék… Ilyenkor azért ő nem szokott felhőtlenül örülni az újabb és újabb vad ötleteimnek. De végül megcsinálja, csak ezerszer megkérdezi már előtte, hogy „Kitaláltad végre, mit szeretnél, Szerelmem?” "

Gyarmati Gábor szerint ma 10 emberből 9 és fél biztosan nem hallott fűtőablakról. Pedig ez a jövő fűtése. Ő olyannyira hisz benne, hogy a közös házikóban sem lehet szó más fűtésről, mint erről.

"Amúgy karbantartást sem igényel. Szeretem nagyon az ácskodást is, de úgy érzem, ez az én jövőm: a fűtő nyílászárók világa" – magyarázta lelkesen.

Marsi Anikó férje megjárta az El Caminót

A nagy felújítás előtt a férj, Gyarmati Gábor egyszer csak szabadságolta magát, és elindult a régen tervezett útra: az El Caminót járta meg.

"A feleségem egyszer mérgében csak sétafikálásnak nevezte" – nevetett Gyarmati Gábor. "15 éve döntöttem el, hogy egyszer megcsinálom. Most jött el az ideje. Volt rá lehetőségem, volt szabadságom, és elengedett a feleségem is. És elindultam. 28 nap alatt teljesítettem a kihívást, aztán még két napot töltöttem Santiagóban, ott turistáskodtam kicsit, illetve egy buszos kirándulással mentem el „a világ végére”, ami az úthoz tartozik, de nincs benne a távolságban. Az úgynevezett francia úton voltam, az 779,5 kilométer, végül 845 kilométer lett a teljesítményem – emlékezett vissza Gábor a nagy vállalásra. – Sok mindenre jó volt ez az út, vágyam volt a személyiségfejlődésre, hogy egy kicsit változzak, lehiggadjak. És amíg haza nem jöttem, addig azt gondoltam, hogy ez sikerült. Nyilván változtam. De nem feltétlenül mindig úgy, ahogy a feleségem szeretné."