Marsi Anikó és Gyarmati Gábor: „Nálunk is vannak viták”

Sok-sok házaspárról hallottuk már, hogy az építkezés befejezése vagy a felújítás végén a házasságuknak is vége lett az örökös viták, egyet nem értés miatt. A Marsi Anikó Gyarmati Gábor házaspár rácáfol erre.
„Nálunk is vannak viták„ – mondták nevetve, szinte egyszerre a hot! magazinnak. "Emlékszel a fürdőkád esetére? – mosolygott Marsi Anikó. – Gábornak mondtam, hogy a fürdőkádat ne hagyományos lemezborítással burkolja, de ne is csempézze körül, hanem faborítást szeretnék. Mire sikerült rávennem erre, már ki is találtam, hogy inkább mégis tűzifa borítást szeretnék… Ilyenkor azért ő nem szokott felhőtlenül örülni az újabb és újabb vad ötleteimnek. De végül megcsinálja, csak ezerszer megkérdezi már előtte, hogy „Kitaláltad végre, mit szeretnél, Szerelmem?” "
Gyarmati Gábor szerint ma 10 emberből 9 és fél biztosan nem hallott fűtőablakról. Pedig ez a jövő fűtése. Ő olyannyira hisz benne, hogy a közös házikóban sem lehet szó más fűtésről, mint erről.
"Amúgy karbantartást sem igényel. Szeretem nagyon az ácskodást is, de úgy érzem, ez az én jövőm: a fűtő nyílászárók világa" – magyarázta lelkesen.
A nagy felújítás előtt a férj, Gyarmati Gábor egyszer csak szabadságolta magát, és elindult a régen tervezett útra: az El Caminót járta meg.
"A feleségem egyszer mérgében csak sétafikálásnak nevezte" – nevetett Gyarmati Gábor. "15 éve döntöttem el, hogy egyszer megcsinálom. Most jött el az ideje. Volt rá lehetőségem, volt szabadságom, és elengedett a feleségem is. És elindultam. 28 nap alatt teljesítettem a kihívást, aztán még két napot töltöttem Santiagóban, ott turistáskodtam kicsit, illetve egy buszos kirándulással mentem el „a világ végére”, ami az úthoz tartozik, de nincs benne a távolságban. Az úgynevezett francia úton voltam, az 779,5 kilométer, végül 845 kilométer lett a teljesítményem – emlékezett vissza Gábor a nagy vállalásra. – Sok mindenre jó volt ez az út, vágyam volt a személyiségfejlődésre, hogy egy kicsit változzak, lehiggadjak. És amíg haza nem jöttem, addig azt gondoltam, hogy ez sikerült. Nyilván változtam. De nem feltétlenül mindig úgy, ahogy a feleségem szeretné."
"Szerintem jó irányba változott" – szólt közbe Anikó.
Miközben Gábor távol volt az otthonától, a műsorvezető, Marsi Anikó egy percig sem unatkozott, ugyanis az idősebbik „kicsi” fia megérkezett Írországból, ahol egyetemre jár.
"Vilmos három hónapig volt itthon. De augusztus elején már nagyon hiányzott neki a fizikus-matematikus közeg. Nem kezdődött még el az egyetem, de ő visszavágyott a „tudományos munkatárs haverjaihoz”, hogy reggeltől estig velük lehessen. Az én nagyon okos, nagyon helyes, szerintem rendkívül talpraesett kisfiam éli a fiatal felnőtt életét. Lehet, hogy ezért meg fog róni, de elárulom, hogy a nagyon szép barátnőjével már több mint két éve együtt vannak. A kislányt is ugyanoda, a Trinityre vették föl, ahol Vilmos tanul, ő orvos lesz. Ők a családunk okos szekciója" – büszkélkedett a TV2 Tények műsorvezetője, Marsi Anikó.
„Vincike, a fiatalabb csemetém tizenegyedikes lesz. Ő most elkezd érettségizni, mert egy kétéves, nemzetközi érettségi programba felvételizett. Felvették, de ehhez kellett Vilmos is, mert Vincinek nem erőssége a matek. Palik Vilmos viszont pont jókor jött meg az első egyetemi évéből, mert esténként így arra érkeztem haza a munkából, hogy a két gyerek ül az ebédlőasztalnál, és matekot tanulnak. Az első alkalommal földbe gyökerezett a lábam, és megállt a kezemben a bevásárlószatyor. Tátott szájjal néztem: „Ez biztos velem történik? Ez komoly? Palik Vince ül az asztalnál, és fegyelmezetten és okosan matematikát tanul?!” És igen! Szerintem se közel, se távol nincs másik matematikatanár, aki képes lett volna elérni Vincénél, hogy tényleg odafigyeljen, megértse, és még szeresse is, amit magyaráznak neki. Vince pont tegnap jegyezte meg fagyizás közben, hogy ez egy tök jó kis nyár volt, sokat volt együtt a haverjaival, sokat lógtak, hülyéskedtek, plusz tele volt vízilabdázással is a szünidő. Úgy tűnik, komolyodik a kisebbik fiam is. Eddig azt hittük, hogy csak a vízilabda érdekli, de elkezdte mondogatni, hogy bár még mindig ez van a legelső helyen, de tanulna is most már. A fogorvoslást, a közgazdász létet és az állatorvosi hivatást is szóba hozta már, legutóbb az általános orvosi pálya vonzotta."
